Kahvaltıda yediği besin kabusu oldu! Karaciğeri çürüdü, önce elleri kaşındı

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu sıkça söylenir, ancak doğru beslenmenin hayati önemi çoğu kişi tarafından göz ardı ediliyor. 51 yaşındaki Chris Kirk, zaman sıkıntısı nedeniyle her sabah pratik bir gıda tercih ederken, farkında olmadan karaciğerine ciddi zarar verdi. İlk belirtiler olarak ellerinde kaşıntı başladığını fark eden Kirk, yaşadığı sağlık sorunlarıyla adeta hayatının şokunu yaşadı.