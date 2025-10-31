  • İSTANBUL
Kahvaltıda yediği besin kabusu oldu! Karaciğeri çürüdü, önce elleri kaşındı

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu sıkça söylenir, ancak doğru beslenmenin hayati önemi çoğu kişi tarafından göz ardı ediliyor. 51 yaşındaki Chris Kirk, zaman sıkıntısı nedeniyle her sabah pratik bir gıda tercih ederken, farkında olmadan karaciğerine ciddi zarar verdi. İlk belirtiler olarak ellerinde kaşıntı başladığını fark eden Kirk, yaşadığı sağlık sorunlarıyla adeta hayatının şokunu yaşadı.

Doktora gittiğinde yapılan kan testleri, karaciğerinde hasar olduğunu gösterdi. Başlangıçta bu durumun kilosuyla ilişkili olduğu düşünüldü, ancak detaylı testler sonucunda asıl nedenin "yüksek ferritin seviyesi" yani vücutta aşırı demir birikimi olduğu anlaşıldı.

Uzmanlar, Kirk'ün her sabah yediği tahıl gevreğinin demir açısından fazlasıyla zengin olduğunu, bu nedenle karaciğerinin demiri depolayarak zehirlenme düzeyine ulaştığını tespit etti. Günlük demir ihtiyacının tamamını karşılayan bu kahvaltı alışkanlığı, zamanla organ fonksiyonlarını olumsuz etkiledi.

Beslenme düzenini değiştirip demir açısından zengin yiyecekleri, özellikle tahıl gevreklerini ve ıspanağı hayatından çıkaran Kirk'ün durumu zamanla düzeldi. Ferritin değerleri normale dönerken, rahatsız edici semptomlar da kayboldu.

Uzmanlar, güçlendirilmiş tahılların sağlıklı görünse de fazla tüketildiğinde risk oluşturabileceğini vurguluyor. Demir fazlalığı; yorgunluk, mide rahatsızlığı, kabızlık ve karaciğer hasarı gibi sonuçlar doğurabilir. En güvenli tercih ise şekersiz, lif oranı yüksek ve işlenmemiş kahvaltı alternatiflerini —örneğin yulaf ezmesini— tercih etmek. Bu olay, "pratik" seçimlerin her zaman "doğru" seçimler olmadığını gösteriyor.

