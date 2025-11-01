  • İSTANBUL
Kahreden haber geldi! Şehit oldular

IHA Giriş Tarihi:
Kahreden haber geldi! Şehit oldular

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana katil İsrail'in saldırıları nedeniyle şehit olanların sayısı 226'ya yükseldi.

#1
Foto - Kahreden haber geldi! Şehit oldular

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise 17 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

#2
Foto - Kahreden haber geldi! Şehit oldular

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya, yaralı sayısı 594'e ulaştı.

#3
Foto - Kahreden haber geldi! Şehit oldular

Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 193 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

#4
Foto - Kahreden haber geldi! Şehit oldular

Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 858'e, yaralı sayısı ise 170 bin 664'e yükseldi.

