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Korona Virüs
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Kahramanmaraş'ta 3 mahalle karantinaya alındı

2021-03-04 16:41:11
Kahramanmaraş'ta 3 mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ta 3 mahallenin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

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Foto - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Can Pınar başkanlığında toplandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Can Pınar başkanlığında toplandı.

#2
Foto - Toplantıda, Esence, Ördek ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde Kovid-19 vakalarının artmasından dolayı karantina uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda, Esence, Ördek ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde Kovid-19 vakalarının artmasından dolayı karantina uygulanmasına karar verildi.

#3
Foto - Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü mahallelere zorunluluk dışında 10 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı.

Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü mahallelere zorunluluk dışında 10 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı.

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