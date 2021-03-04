2021-03-04 16:41:11 Kahramanmaraş'ta 3 mahalle karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ta 3 mahallenin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ta 3 mahallenin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Can Pınar başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Esence, Ördek ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde Kovid-19 vakalarının artmasından dolayı karantina uygulanmasına karar verildi.
Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü mahallelere zorunluluk dışında 10 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı.
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