‘K-Kültür Festivali' Kapadokya'da yapıldı

Konser alanına giren yaklaşık 30 bin seyirci, K-POP konserini izlemek için Türkiye'nin dört bir yanından toplandı. Ünlü Koreli aktör ve sunucu Park Jaemin'in sunduğu K-POP konserinde, Kore ve Türkiye'de büyük sevgi gören kız grubu Mamamoo'dan 'Hwasa', Güney Kore'nin vokal öncüsü olarak görülen 'Lim Hanbyul' ve Kore'nin önde gelen ajanslarından biri olan Cube Entertainment'in yeni erkek grubu 'Nowadays' büyüleyici performanslar sergiledi. K-POP konserinin açılışını 'Nowadays' yaptı. Muhteşem dans ve vokal yetenekleriyle donatılmış olan 'Nowadays', 'NOW', 'OOwew', 'TICKET' gibi kendi şarkılarının yanı sıra BTS, TXT, NCT Dream gibi grupların cover şarkılarını da sergileyerek Hallyu hayranlarından büyük alkış aldı. Özellikle yetenek gösterisi sırasında, Hallyu hayranlarıyla birlikte geleneksel Türk dansını sergileyerek büyük bir coşkuya sebep oldular. Kore'nin genç nesli arasında birkaç yıl önce popüler bir balad şarkıcısı olarak öne çıkan ve birçok şarkıcının vokal direktörü olarak da faaliyet gösteren en iyi vokalistlerden Lim Hanbyul'un sahnesi başladı. ‘Goodbye Road', ‘I Didn't Love You Enough' gibi Kore duygusunu hissettiren balad şarkılar başladığında, konser alanında toplanan yaklaşık 30 bin Hallyu hayranı, Lim Hanbyul'un duygusal sesiyle büyülendi. K-POP konserinin son performansı ise kız grubu Mamamoo'dan Hwasa tarafından gerçekleştirildi. Kore'nin duygusal baladları ile duygulara kapılan Hallyu hayranlarının enerjisini yeniden yükseltmesi uzun sürmedi. 'I Love My Body', 'Maria', 'Twit' gibi Hwasa'nın hit şarkılarından oluşan sahneyle izleyicilerin coşkusu ve tepkileri zirveye ulaştı. Ayrıca şarkılar arasında izleyicilerle etkileşimde bulunarak, sevdiği Türk yemekleri, öğrendiği yeni Türkçe kelimeler ve bu etkinliğin teması üzerine sohbet etti. Özellikle Türkçe olarak “Sizi seviyorum” dediğinde, izleyiciler de yüksek sesle Türkçe cevap vererek büyük bir coşku gösterdiler. Türkiye'ye gelme hissi ve Nevşehir hakkındaki duygularını açıklarken, izleyicilerin Hwasa'nın sesini duymak için dikkat kesildiği görüldü. K-POP konseri sona erdiğinde, izleyiciler için sahneye çıkan sanatçılarla bir perde kapanışı yapıldı. Perde kapanışının ardından, konser alanını dolduran 30 bin izleyiciyle birlikte toplu fotoğraf çekimi yaptı.