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Kültür Sanat
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‘K-Kültür Festivali' Kapadokya'da yapıldı

2024-06-30 08:51:05
‘K-Kültür Festivali' Kapadokya'da yapıldı

K-Kültür Festivali, 30 bin Hallyu hayranıyla büyük bir başarıya imza attı. Kore Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı en büyük K-Kültür Festivali Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Korean Airlines, Asiana Airlines ve Osstem Implant'ın sponsor olarak katıldığı 'K-Kültür Festivali' etkinliği, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan açık hava sahnesinde büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. 'Deprem Bölgesi K-Kültür Festivali' Etkinliği, 2023 yılında Türkiye'yi vuran büyük depremin yaralarını sarmak, festivaller aracılığıyla teselli ve umut mesajı vermek amacıyla düzenlendi. Öncelikle 28 Haziran'da Nevşehir'deki bir yetimhaneden 100 çocuğun davet edildiği sosyal sorumluluk etkinliğinde, Kore grubu Nowadays'in performansı ve çocuklar için yüz boyama, balon sanatı, Kore-Türk bayrağı şeklinde rüzgâr gülleri, geleneksel Kore renklerinden yapılmış kurdelelerle süslenmiş Kore yemek kutuları ve kırtasiye malzemeleri içeren hediye çantaları gibi çeşitli hediyelerle çocukların kalplerini ısıtan bir zaman oluşturuldu. Özellikle etkinliğe katılan Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, kardeş ülkenin sıcak kalpli umut mesajını aldığını belirterek, bugünkü etkinliğe daha fazla destek vereceklerini söyleyerek defalarca teşekkür etti. Bu sayede sosyal sorumluluk etkinliği, sadece kültürel bir değişim olmanın ötesine geçerek, topluma derinlemesine kök salan sosyal katkı ve umut mesajları iletmek için bir fırsat oldu.

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Foto - ‘K-Kültür Festivali' Kapadokya'da yapıldı

Konser alanına giren yaklaşık 30 bin seyirci, K-POP konserini izlemek için Türkiye'nin dört bir yanından toplandı. Ünlü Koreli aktör ve sunucu Park Jaemin'in sunduğu K-POP konserinde, Kore ve Türkiye'de büyük sevgi gören kız grubu Mamamoo'dan 'Hwasa', Güney Kore'nin vokal öncüsü olarak görülen 'Lim Hanbyul' ve Kore'nin önde gelen ajanslarından biri olan Cube Entertainment'in yeni erkek grubu 'Nowadays' büyüleyici performanslar sergiledi. K-POP konserinin açılışını 'Nowadays' yaptı. Muhteşem dans ve vokal yetenekleriyle donatılmış olan 'Nowadays', 'NOW', 'OOwew', 'TICKET' gibi kendi şarkılarının yanı sıra BTS, TXT, NCT Dream gibi grupların cover şarkılarını da sergileyerek Hallyu hayranlarından büyük alkış aldı. Özellikle yetenek gösterisi sırasında, Hallyu hayranlarıyla birlikte geleneksel Türk dansını sergileyerek büyük bir coşkuya sebep oldular. Kore'nin genç nesli arasında birkaç yıl önce popüler bir balad şarkıcısı olarak öne çıkan ve birçok şarkıcının vokal direktörü olarak da faaliyet gösteren en iyi vokalistlerden Lim Hanbyul'un sahnesi başladı. ‘Goodbye Road', ‘I Didn't Love You Enough' gibi Kore duygusunu hissettiren balad şarkılar başladığında, konser alanında toplanan yaklaşık 30 bin Hallyu hayranı, Lim Hanbyul'un duygusal sesiyle büyülendi. K-POP konserinin son performansı ise kız grubu Mamamoo'dan Hwasa tarafından gerçekleştirildi. Kore'nin duygusal baladları ile duygulara kapılan Hallyu hayranlarının enerjisini yeniden yükseltmesi uzun sürmedi. 'I Love My Body', 'Maria', 'Twit' gibi Hwasa'nın hit şarkılarından oluşan sahneyle izleyicilerin coşkusu ve tepkileri zirveye ulaştı. Ayrıca şarkılar arasında izleyicilerle etkileşimde bulunarak, sevdiği Türk yemekleri, öğrendiği yeni Türkçe kelimeler ve bu etkinliğin teması üzerine sohbet etti. Özellikle Türkçe olarak “Sizi seviyorum” dediğinde, izleyiciler de yüksek sesle Türkçe cevap vererek büyük bir coşku gösterdiler. Türkiye'ye gelme hissi ve Nevşehir hakkındaki duygularını açıklarken, izleyicilerin Hwasa'nın sesini duymak için dikkat kesildiği görüldü. K-POP konseri sona erdiğinde, izleyiciler için sahneye çıkan sanatçılarla bir perde kapanışı yapıldı. Perde kapanışının ardından, konser alanını dolduran 30 bin izleyiciyle birlikte toplu fotoğraf çekimi yaptı.

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Foto - ‘K-Kültür Festivali' Kapadokya'da yapıldı

Bu etkinliğe katılan yerel Hallyu hayranları Duygu Tombak ve İrem Öğün, Türkiye'de bir K-POP konseri izleme düşüncesiyle günler öncesinden uyuyamadıklarını belirterek, 'K-Kültür Festivali' sayesinde unutulmaz hatıralar biriktirdiklerini ve minnettarlıklarını ifade ettiler. Ayrıca etkinliğe doğrudan katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Bugüne kadar Nevşehir'de birçok konser düzenlendi ama bugün kadar büyük bir coşku ve tezahürat görmedim. Türkiye'deki K-POP'un popülaritesini bir kez daha fark ettim ve bu tür etkinliklerin daha fazla düzenlenmesini umuyorum. Nevşehir'de bir kez daha böyle bir etkinlik düzenlenirse, elimden gelen tüm desteği vereceğim" dedi.

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