2024-06-30 08:51:05 ‘K-Kültür Festivali' Kapadokya'da yapıldı
K-Kültür Festivali, 30 bin Hallyu hayranıyla büyük bir başarıya imza attı. Kore Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı en büyük K-Kültür Festivali Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Korean Airlines, Asiana Airlines ve Osstem Implant'ın sponsor olarak katıldığı 'K-Kültür Festivali' etkinliği, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan açık hava sahnesinde büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. 'Deprem Bölgesi K-Kültür Festivali' Etkinliği, 2023 yılında Türkiye'yi vuran büyük depremin yaralarını sarmak, festivaller aracılığıyla teselli ve umut mesajı vermek amacıyla düzenlendi. Öncelikle 28 Haziran'da Nevşehir'deki bir yetimhaneden 100 çocuğun davet edildiği sosyal sorumluluk etkinliğinde, Kore grubu Nowadays'in performansı ve çocuklar için yüz boyama, balon sanatı, Kore-Türk bayrağı şeklinde rüzgâr gülleri, geleneksel Kore renklerinden yapılmış kurdelelerle süslenmiş Kore yemek kutuları ve kırtasiye malzemeleri içeren hediye çantaları gibi çeşitli hediyelerle çocukların kalplerini ısıtan bir zaman oluşturuldu. Özellikle etkinliğe katılan Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, kardeş ülkenin sıcak kalpli umut mesajını aldığını belirterek, bugünkü etkinliğe daha fazla destek vereceklerini söyleyerek defalarca teşekkür etti. Bu sayede sosyal sorumluluk etkinliği, sadece kültürel bir değişim olmanın ötesine geçerek, topluma derinlemesine kök salan sosyal katkı ve umut mesajları iletmek için bir fırsat oldu.