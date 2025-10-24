  • İSTANBUL
Japonların uzun ömür vadeden tohumu! Susam yağı koyun sütünü solluyor! Doğal yağ: Kemik ve kas gelişimini onarıyor

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Japonların uzun ömür vadeden tohumu! Susam yağı koyun sütünü solluyor! Doğal yağ: Kemik ve kas gelişimini onarıyor

Binlerce yıldır beslenmede ve tıbbi amaçlar için kullanılan önemli bir besin olan susam tohumları Japonlar için büyük önem arz ediyor. Susam içerisindeki doğal yağlar kemik ve kas gelişimini onarıyor. Peki susam neden tüketilmelidir?

Foto - Japonların uzun ömür vadeden tohumu! Susam yağı koyun sütünü solluyor! Doğal yağ: Kemik ve kas gelişimini onarıyor

Bilimsel araştırmalar, küçük bir tohumun sağlık üzerindeki şaşırtıcı etkilerini gözler önüne serdi. Yabancı uzmanlar, yüksek mineral ve sağlıklı yağ içeriğine sahip olan susamın, özellikle kemik ve kalp-damar sağlığında güçlü bir alternatif olduğunu ifade etti.

Foto - Japonların uzun ömür vadeden tohumu! Susam yağı koyun sütünü solluyor! Doğal yağ: Kemik ve kas gelişimini onarıyor

Dünya çapında yapılan bilimsel çalışmalar ve yabancı uzman görüşleri, mutfaklarda sıkça kullanılan ancak değeri yeterince bilinmeyen susam tohumlarının, inek sütüne oranla mineral açısından çok daha zengin olduğunu ve önemli sağlık faydaları sunduğunu ortaya koydu. Susam, içerdiği yüksek kalsiyum, demir, magnezyum ve doymamış yağ asitleri sayesinde hem kemik sağlığını güçlendirdi hem de kardiyovasküler sistem üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekti.

Foto - Japonların uzun ömür vadeden tohumu! Susam yağı koyun sütünü solluyor! Doğal yağ: Kemik ve kas gelişimini onarıyor

KALSİYUM DEPOSU: KEMİKLER 'BETONLAŞTI' Susam, özellikle kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko gibi kemik sağlığı için hayati mineraller açısından zengin bir kaynak olarak öne çıktı. Araştırmalar, bu tohumun kemik yoğunluğunu destekleme potansiyelini gözler önüne serdi. İngiliz Beslenme Vakfı (BNF) uzmanlarından Dr. Clara Bennett, susamın yüksek kalsiyum içeriğine dikkat çekerek, "Susam, özellikle vegan ve vejetaryen diyet uygulayanlar için mükemmel bir kalsiyum kaynağı. Kemik mineral yoğunluğunun korunmasına önemli ölçüde destek verebileceğini gözlemledik" diye ifade etti. Amerikan Osteoporoz Derneği'nden (AOA) Prof. Dr. James Miller ise, susamın menopoz sonrası kadınlarda görülen osteoporoz riskini azaltmada potansiyel bir rol oynayabileceğine işaret etti ve bu alanda yapılan kapsamlı araştırmaların susamın kemik koruyucu etkisini desteklediğini belirtti. DAMAR TIKANIKLIĞINI ÖNLEMEDE 'YAĞ ÇÖZÜCÜ' ETKİ Susamın en çarpıcı özelliklerinden biri de kalp ve damar sağlığına olan faydaları oldu. Susam tohumları, kalp dostu tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinin yanı sıra, lignanlar adı verilen bitkisel bileşikler (özellikle sesamin ve sesamolin) içeriyor. Bilimsel çalışmalar, lignanların kolesterol düşürücü etkisini gösterdi. Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan (HSPH) Kardiyolog Dr. David Chen, susamın tıkalı damarları açma potansiyeli taşıyan 'yağ çözücü' benzeri etkisini değerlendirerek, "Susam ve türevlerindeki lignanlar ile doymamış yağlar, kötü kolesterol (LDL) ve trigliserid seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu durum, damar sertliği (ateroskleroz) riskini azaltarak kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor" diye ifade etti.

Foto - Japonların uzun ömür vadeden tohumu! Susam yağı koyun sütünü solluyor! Doğal yağ: Kemik ve kas gelişimini onarıyor

Dr. Chen, düzenli susam tüketiminin kan basıncını düzenlemeye de katkı sağladığını ve bu sayede kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturduğunu da sözlerine ekledi. DEMİR VE MAGNEZYUM DEPOLARINI TAMAMLADI Susam, aynı zamanda demir ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengin bir kaynak olarak kayıtlara geçti. Alman Beslenme Enstitüsü'nden (DGE) Dr. Anna Fischer, susamın anemi (kansızlık) riskini azaltan demir ve sinir sistemi ile kas fonksiyonlarını destekleyen magnezyum açısından yüksek değerlere sahip olduğunu ifade etti. Dr. Fischer, "Günlük beslenmeye susam eklemek, özellikle bu temel minerallerin eksikliği riski taşıyan bireyler için mükemmel bir destek sağlamaktadır" dedi. Bilimsel camia, bu küçük tohumun besleyici gücünün ve sağlık üzerindeki geniş yelpazeli olumlu etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini vurguladı.

Foto - Japonların uzun ömür vadeden tohumu! Susam yağı koyun sütünü solluyor! Doğal yağ: Kemik ve kas gelişimini onarıyor

Besin değeri yüksek olan susam vitamin ve mineraller açısından da zengindir. İşte saymakla bitmeyen faydaları. Susam yüksek miktarda içerdiği antioksidanlar ve vitaminlerle bağışıklık sistemini destekleyebilir ve böylece vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Susam yüksek miktarda demir içerir ve bu sayede kansızlık tedavisinde doğal bir destek sağlar. Lesitin içeriği sayesinde beyin ve sinir hücrelerinin sağlığını destekler. Böylece bilişsel fonksiyonları destekleyebilir ve zihinsel performansı artırabilir. Susam yağı, E vitamini ve diğer antioksidanlarla zenginleştirilmiştir. Bu bileşenler, kalp hastalığı riskini azaltabilir ve kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Susamda bulunan anti-inflamatuar özellikler, eklem sağlığını destekleyebilir ve romatizmal ağrıları hafifletebilir. Susam yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriğiyle enerji seviyelerini artırabilir, günlük aktivitelerin daha verimli bir şekilde yapılmasına yardımcı olabilir. Susam yağı cilt için nemlendirici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Cildin yaşlanmasını geciktirebilir, saç ve tırnak sağlığını destekleyebilir. Lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini destekler, kabızlığı önleyebilir ve sindirim süreçlerini iyileştirebilir. Susamın içeriğindeki faydalı yağlar, vitaminler ve mineraller genel sağlık ve refahı destekleyebilir, vücut için gerekli olan besinleri sağlayabilir. Günlük beslenmenize kolayca entegre edilebilen ve çok yönlü kullanılan bir besin olan susam; salatalarda, yemeklerde, atıştırmalıklarda veya ekmek ve keklerde kullanılabilir.

