Japonların uzun ömür vadeden tohumu! Susam yağı koyun sütünü solluyor! Doğal yağ: Kemik ve kas gelişimini onarıyor

KALSİYUM DEPOSU: KEMİKLER 'BETONLAŞTI' Susam, özellikle kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko gibi kemik sağlığı için hayati mineraller açısından zengin bir kaynak olarak öne çıktı. Araştırmalar, bu tohumun kemik yoğunluğunu destekleme potansiyelini gözler önüne serdi. İngiliz Beslenme Vakfı (BNF) uzmanlarından Dr. Clara Bennett, susamın yüksek kalsiyum içeriğine dikkat çekerek, "Susam, özellikle vegan ve vejetaryen diyet uygulayanlar için mükemmel bir kalsiyum kaynağı. Kemik mineral yoğunluğunun korunmasına önemli ölçüde destek verebileceğini gözlemledik" diye ifade etti. Amerikan Osteoporoz Derneği'nden (AOA) Prof. Dr. James Miller ise, susamın menopoz sonrası kadınlarda görülen osteoporoz riskini azaltmada potansiyel bir rol oynayabileceğine işaret etti ve bu alanda yapılan kapsamlı araştırmaların susamın kemik koruyucu etkisini desteklediğini belirtti. DAMAR TIKANIKLIĞINI ÖNLEMEDE 'YAĞ ÇÖZÜCÜ' ETKİ Susamın en çarpıcı özelliklerinden biri de kalp ve damar sağlığına olan faydaları oldu. Susam tohumları, kalp dostu tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinin yanı sıra, lignanlar adı verilen bitkisel bileşikler (özellikle sesamin ve sesamolin) içeriyor. Bilimsel çalışmalar, lignanların kolesterol düşürücü etkisini gösterdi. Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan (HSPH) Kardiyolog Dr. David Chen, susamın tıkalı damarları açma potansiyeli taşıyan 'yağ çözücü' benzeri etkisini değerlendirerek, "Susam ve türevlerindeki lignanlar ile doymamış yağlar, kötü kolesterol (LDL) ve trigliserid seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu durum, damar sertliği (ateroskleroz) riskini azaltarak kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor" diye ifade etti.