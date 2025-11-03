Haber Merkezi Giriş Tarihi: İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık
Bursa'nın İznik ilçesinde, gölün 20 metre açığında su altından çıkarılan bazilika ve eserleri ziyarete açıldı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılı nedeniyle 28-30 Kasım'da ziyaret etmesi beklenen bazilikadan çıkarılan mermer stel üzerindeki 2 bin yıllık beddua mesajı dikkat çekti.
Bu önemli ziyaret öncesinde halka açılan bazilika adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
Bazilika kazılarında çıkarılan eserler ilk kez sergilenirken, bunlardan biri olan Aurelia Theodote Diogenes'in Mezar Steli büyük merak uyandırdı. MS. 3. yüzyılda öldürülen bir anne ve kızına ait mezarı işaret eden stel üzerinde, 2 bin yıllık ilginç bir beddua yazıyor: "Eğer kimse bu mezarı kirletirse, yargı gününde yaradana hesap verecekler. Elveda, Yoldan Geçenler."
Kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in büyük emek verdiği Bazilika'da kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. İznik'te keşfedilen bazilikanın halka açılmasının ardından bazilikaya ziyaretçi sayısı günden günde fazlalaşıyor. Bazı ziyaretçiler ise İzmir'den ve Van'dan Bazilika'yı görmek için geldiklerini söyledi.
