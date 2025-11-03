İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık

Bazilika kazılarında çıkarılan eserler ilk kez sergilenirken, bunlardan biri olan Aurelia Theodote Diogenes'in Mezar Steli büyük merak uyandırdı. MS. 3. yüzyılda öldürülen bir anne ve kızına ait mezarı işaret eden stel üzerinde, 2 bin yıllık ilginç bir beddua yazıyor: "Eğer kimse bu mezarı kirletirse, yargı gününde yaradana hesap verecekler. Elveda, Yoldan Geçenler."