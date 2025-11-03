  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık

Bursa'nın İznik ilçesinde, gölün 20 metre açığında su altından çıkarılan bazilika ve eserleri ziyarete açıldı.

1
#1
Foto - İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılı nedeniyle 28-30 Kasım'da ziyaret etmesi beklenen bazilikadan çıkarılan mermer stel üzerindeki 2 bin yıllık beddua mesajı dikkat çekti.

#2
Foto - İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık

Bu önemli ziyaret öncesinde halka açılan bazilika adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

#3
Foto - İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık

Bazilika kazılarında çıkarılan eserler ilk kez sergilenirken, bunlardan biri olan Aurelia Theodote Diogenes'in Mezar Steli büyük merak uyandırdı. MS. 3. yüzyılda öldürülen bir anne ve kızına ait mezarı işaret eden stel üzerinde, 2 bin yıllık ilginç bir beddua yazıyor: "Eğer kimse bu mezarı kirletirse, yargı gününde yaradana hesap verecekler. Elveda, Yoldan Geçenler."

#4
Foto - İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık

Kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in büyük emek verdiği Bazilika'da kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. İznik'te keşfedilen bazilikanın halka açılmasının ardından bazilikaya ziyaretçi sayısı günden günde fazlalaşıyor. Bazı ziyaretçiler ise İzmir'den ve Van'dan Bazilika'yı görmek için geldiklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Birinci partiyiz’ diyen CHP’lileri çıldırtacak tahmin
Medya

‘Birinci partiyiz’ diyen CHP’lileri çıldırtacak tahmin

TV100'de Talat Atilla'nın hazırladığı programa katılan gazeteci Sedat Bozkurt, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin her defasında "birinci p..
"Türk ordusunun karşısına ABD ordusu bile çıkamaz"
Gündem

"Türk ordusunun karşısına ABD ordusu bile çıkamaz"

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarla gücüne güç katıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Üniver..
Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!
Gündem

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Biz ‘Türkler asla değişmez’ derken, Türkiye’de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz ‘Azerb..
Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!
Aktüel

Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!

Karar gazetesi solcuya köşe verdi, adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor. Solcularla iş tutarsanız böyle rezil olursunuz işte... ..
Rubin Karanlık Kıbrıs Planını Ortaya Saçtı: Türk Bayrağı Silinsin, Yerine İsrail Paçavrası Çizilsin
Dünya

Rubin Karanlık Kıbrıs Planını Ortaya Saçtı: Türk Bayrağı Silinsin, Yerine İsrail Paçavrası Çizilsin

Türk düşmanlığı ile bilinen ABD’li Siyonist Rubin yine kin kustu. Türk askerinin Gazze’ye girmemesi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün yerini ..
Irak'ta önemli açıklamalar! Bakan Fidan: İki ülke tarihinde bir ilk! Türkiye - Irak arasında su anlaşması
Ekonomi

Irak'ta önemli açıklamalar! Bakan Fidan: İki ülke tarihinde bir ilk! Türkiye - Irak arasında su anlaşması

Irak'ta önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Su yönetimi konusunu içeren tarihi anlaşmaya saatler sonra imzalar atıla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23