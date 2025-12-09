İznik çinisi Avrupa’dan Amerika’ya uzandı: 23 yıllık emek dünya vitrininde

İlçede 3 ortak tarafından kurulan ve 20 kişinin istihdam edildiği firma, Mescid-i Nebevi, Sultan Ahmet Camisi, Bursa Yeşil Türbe, Eyüp Sultan Türbesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese, Sivas Gök Medrese gibi önemli tarihi yapıların restorasyonunda İznik çinisini uyguladı. Ulusal ve uluslararası birçok restorasyon projesinde görev alan firma, karo, vazo, tabak gibi klasik formların dışında İznik çinisini kalıpta üretilebilen "evani" adı verilen kase, dekoratif objeler, takı kutuları, kahve fincanları, kahve demleme aparatları ve kaşıkla da buluşturdu. Dünyaca ünlü müzelerde sergilenen İznik çinilerinin replikasını üreten firma, sanatçılar ve bazı markalarla da önemli işbirliklerine imza atıyor. Firma, İznik çinisinin formülasyonunu günümüze uyarlayarak, özellikle sofra kullanımına uygun, kurşunsuz sırla üretilen çini eşyaları Danimarka, Hollanda, İtalya, İngiltere, ABD'ye gönderiyor. "En büyük ideallerimizden bir tanesi, bu sanatın kuşaktan kuşağın aktarılması" İznik Mavi Çini'nin kurucu ortağı ve teknik müdürü Mahmut Çalışkan, AR-GE bölümünde çalıştığını, gövde, astar, boya ve sır formülasyonlarını geliştirdiğini söyledi. Asıl mesleğinin maden teknikeri olduğunu belirten Çalışkan, firmanın teknik altyapısının iyi olması sayesinde bu noktaya geldiğini anlattı. Çalışkan, maden teknikeri olduğu için minerallerin özelliklerine hakim olduğunu ancak yıllar içinde yaptığı çeşitli araştırmalar ve deneyler sonucunda çalışmalarını ilerlettiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bunun sonucunda önemli restorasyon projelerine de imza attık. Bizi işimizde en çok motive eden, geçmiş dönemde yapılmış ama bozulmaya yüz tutmuş çinilerin restorasyon çinilerini üretebiliyor olmamız. Örneğin Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin çinileri. Onu alıyorsunuz, seramik araştırma merkezinde kimyasal analizine bakıyorsunuz. Renk doku örnekleri tespit ediliyor. Ondan sonra ona bir reçete yapıyorsunuz çünkü bizim uyguladığımız reçete şu anda beyaz hamurlu klasik 15'nci yüzyılda İznik'te üretilen çini karakterinde ama 12'nci yüzyılın sonlarında üretilmiş bir çininin renk numunesi de önemli. Orada mesela kırmızı hamur kullanılmış. O zaman yeni bir reçete yapıyorsunuz. Seçici kurul bizim yaptığımız ürünlerle orijinali karşılaştırıp ona göre değerlendiriyor. Biz de üretimi o şekilde yönlendiriyoruz."