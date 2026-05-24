İtalyanlar yazdı: Maldini'nin Safi'ye önerdiği hoca belli oldu
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde büyük bombalar art arda gelmeye devam ediyor...
İtalyan La Repubblica Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Maldini ve Pioli ile olan bağlantısını manşetine taşıdı...
Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi kulisler alev aldı... başkan adayı Hakan Safi’nin gizlice yürüttüğü ve Türk futbolunun çehresini değiştirecek dev projenin detayları netleşti.
İtalya’nın dünyaca ünlü köklü gazetesi La Repubblica bomba haberi okuyucularıyla paylaştı...
Seçilmesi durumunda Safi, futbol aklı olmasını kararlaştırdığı Paolo Maldini ile önce İtalya’da, sonra da Türkiye’de bir araya geldi. Safi’nin seçim kozu olarak öne çıkan Maldini ile "Futbol Anayasası" üzerinde uzlaşma sağladığı konuşuluyor. İtalyan efsanesi şimdiden Safi’nin kampanyasındaki en güçlü figür haline geldi.
İtalyan La Repubblica, Maldini’nin Fenerbahçe'ye getirmek istediği teknik direktörün 2019-2024 yılları arasında Milan’ı birlikte başarıya koşturduğu Stefano Pioli olduğunu yazdı.
İkilinin geçmişteki güçlü bağı futbol dünyasında iyi biliniyor. Öyle ki, Maldini’nin 2023 yılında Milan’dan ayrılmasının en büyük nedenlerinden biri, kulübün Pioli’yi görevden alma kararına karşı çıkması ve hocasının arkasında durmasıydı.
Fotospor’un haberine göre; Pioli, Al-Nassr macerasının ardından geçtiğimiz günlerde başına geçtiği ve yalnızca 14 resmi maça çıktığı Fiorentina’daki görevinden ani bir şekilde ayrıldı. Çizme basını, bu istifanın arkasında tamamen Fenerbahçe projesinin olduğunu yazdı.
