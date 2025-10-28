İtalyan modasında alarm: ‘Made in Italy’ dönemi sona mı eriyor?

Hızlı moda ya da büyük ölçekli teknoloji sayesinde sektöre girmenin daha hızlı ve anında cezbedici yollarının artmasıyla, gençler artık terzilik sanatını öğrenmeye yıllarını ayırmaya daha az istekli. Giuseppe ve Massimiliano Attolini, devlet başkanlarını, oyuncuları ve girişimcileri giydirdi ve House of Gucci gibi filmler için kostümler tasarladı. Atölyelerinde, bir ceketin elde dikilmesi 25 saat, bir takım elbisenin tamamlanması ise 33 saat sürüyor. Kısa süre önce İtalyan medyasına konuşan Giuseppe Attolini, "Çalışan bulmakta yaşanan zorluk bize özgü değil; yaygın ve sistemik bir problem," dedi. "Gençler bugün bu işe çekilmiyor. Bir gelecek görmüyorlar, kimse de onlara sunmuyor. Kolay para ve kısa kariyer yolları arıyorlar." Durum, Toskana’daki deri fabrikalarından Piyemonte’deki yün dokumacılarına kadar her yerde aynı. Zanaat sektörü grubu Confartigianato Imprese’ye göre, 2025’in ikinci 3 aylık döneminde bin 35 giyim ve deri şirketi kısmen azalan iş gücü nedeniyle kapandı. Tüm moda sektörü 2023’te yaklaşık 104 milyar euro değerindeydi. Bu rakam 2024’te 90 milyar euroya düştü, bu yıl ise yaklaşık 80 milyar euro olması bekleniyor.