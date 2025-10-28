Haber Merkezi Giriş Tarihi: İtalyan modasında alarm: ‘Made in Italy’ dönemi sona mı eriyor?
İtalyan modası, el işçiliği ve yerel üretim geleneğiyle dünya sahnesinde saygı gören bir mirasa sahip. Ancak genç zanaatkârların azalması ve yapay zekânın yükselişi, bu köklü geleneğin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. İtalya'da deri ayakkabılar, yün kazaklar, terzi işi takımlar gibi dünyanın en kaliteli giyim ürünlerinden bazıları üretiliyor. Ancak ülkenin bu alandaki üstünlüğü, modern tasarımın gelişim yönüyle çoğu zaman çelişen unsurlara dayanıyor. İtalyan üreticiler, bağımsız tasarım evleri, el işçiliği ürünleri ve yerel kaynaklı malzemeleriyle uzun süredir saygı gören, küresel moda endüstrisinin devleri. Ancak 'Made in Italy' için kriz kapıda gibi görünüyor. Zira genç çırakların azalmasından yapay zekada (AI) kaydedilen gelişmelere kadar her şey, İtalyan modasının üstünlüğünü tehdit ediyor. Venedik’te yakın zamanda düzenlenen bir konferansta, sektör uzmanları 'Made in Italy’nin geleceğe nasıl yeniden başlatılabileceğine dair vizyonlarını ortaya koydu. İtalyan modasının dünya sahnesindeki üstün konumunu koruyabilmesi için tedarik zinciri şeffaflığı ve sürdürülebilirliğin ivedilikle ele alınması gerektiği vurgulandı.