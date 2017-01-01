İşte ürünlerde uygulanan reklam hileleri

Reklamcılar, ürünlerin insanlara daha çekici gözükmesi, iştahlarını kabartması ve dolayısıyla daha fazla satması için bazı küçük görsel hilelere başvuruyorlar. İşte reklamlarda en çok karşımıza çıkan hileler...
Kahvaltılık gevreklerin sütün içine batması ve çok çabuk dibe çökmesi reklamcıların işine gelmiyor, doğal olarak. Bu yüzden süt yerine tutkal kullanarak gevreklerin yüzeyde kalmasını sağlıyorlar.
Uzun süren çekimlerde, ışık altında kolayca eriyebilen krem şantiler yerine traş köpüğü kullanmak yemek fotoğrafçılarının sıkça başvurduğu bir yöntem. Ayırt etmek ise çok zor.
Reklamlarda gördüğümüz meyvelerin parlak mı parlak, canlı mı canlı gözükmesinin nedeni aslında üstlerine sıkılan deodorantlar. Deodorant yerine saç spreyi de kullanılabiliyor.
Fotoğrafçılar içeceklerin üstünde köpük oluşturmak için bulaşık deterjanlarından yardım alıyorlar.
Gazlı içeceklerin yüzbin baloncuklu olmasının nedeni ise içine mide ekşimesine iyi gelen antiasit haplardan atılması.
Diğer bir hile ise pasta katmanlarının arasına kartonlar koyarak onları kürdanlarla sabitlemek. Aynı yöntemi sandviç ve hamburger reklamlarında da kullanıyorlar.
Dondurma, stüdyo ışıkları altında hızla eriyeceğinden fotoğrafçıların buna bulduğu çözüm dondurma yerine püre kullanmak. Diğer bir deyişle bildiğimiz patates püresini gıda boyalarıyla dondurma görünümüne getiriyorlar.
Reklamlarda gördüğünüz tavuklar aslında tam olarak kızartılmıyor. Minimum düzeyde ateşe tutulup boyanarak nar gibi kızarmış görüntüsü veriliyor. Tavuğun şişkin gözükmesi için ise içine kağıt havlu doldurulup dikiliyor.
Buzlar ışıklar altında hızlıca eriyeceği için çekimlerde alkolsüz içeceklerin içine plastik buz atılıyor. Hem aynı etkiyi veriyor, hem de uzun süre bu şekilde çalışılabiliyor.
Normalde üzerine döktüğümüz şurubu pancake'ler çok çabuk içine çektiği için çekimlerde onun yerine motor yağı kullanılıyor.