2022-03-31 15:05:05 İşte Ramazan’da oruç tutmanın sağlığa 11 faydası
Müslümanların Ramazan ayında tuttuğu ve karşılığını doğrudan Allah’ın vereceği bildirilen orucun bu manada müminlere verilen en büyük ödül olduğu bilinen bir gerçek. Ancak Ramazan ayında tutulan orucun insan sağlığına katkıları da çok büyük. Sağlıklı kişilerde oruç tutmanın faydalarını anlatan Medical Park Ankara Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Abdullah İnan, “Sağlık problemi olmayan kişilerin belli kurallara ve beslenme şekillerine uyarak, belirli aralıklarda oruç tutup aç kalmalarının, hiçbir bedensel zararı olmadığı gibi aksine birçok faydası vardır” dedi.