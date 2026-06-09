  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
150 yıldır aranıyordu! Büyük İskender’in savaş alanını Türk profesör buldu Piyasalarda taşlar yerinden oynayabilir! Dev bankadan flaş dolar tahmini Emekliye zam oranı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre yeni emekli maaşı tablosu C vitamini ve antioksidanlar açısından... Kemikleri güçlendiren ikili: Ağrıları kesiyor... Resmen “Yok artık” diyeceksiniz! Galatasaray’da tarihe geçecek Barış Alper Yılmaz gelişmesi Bin yıl öncesinden şifayı açıklamış: İbn-i Sina'nın öve öve bitiremediği o meyve bizi koruyacak Otobandan kalkış yapan, F-35’den ucuz savaş uçağı: Kafaya koydular, 150 adetlik devasa bir filoya ulaştıracaklar İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı! A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi
#1
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilim, üçüncü dünya savaşı ihtimaline yönelik endişeleri artırdı. İngiliz basınında yer alan habere göre, nükleer savaş çıkması durumunda ABD büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilir. Paylaşılan haritada ülkede en fazla can kaybının yaşanabileceği bölgeler tek tek işaretlendi.

#2
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

PEKİ DÜNYA GENELİNDE EN FAZLA ÖLÜM NEREDE OLUR? Özellikle belirli bölgelerde yaşanan siyasi ve askeri gerilimler, nükleer silahların kullanılma riskini ciddi şekilde yükseltiyor. İngiliz sitesinin bu haberinden yola çıkarak yapay zekaya olası bir nükleer savaşta en fazla kabın yaşanacağı ülkeleri sıralaması istendi...

#3
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

İŞTE OLASI BİR NÜKLEER SAVAŞTA EN FAZLA ÖLÜMÜN OLACAĞI ÜLKELER!

#4
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

20) ALMANYA Yoğun nüfus ve Avrupa stratejik hedefleri.

#5
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

19) JAPONYA Yoğun nüfus ve büyük şehirler hedefte.

#6
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

18) TÜRKİYE Stratejik konum ve yoğun şehirler.

#7
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

17) İSPANYA Nüfus ve Avrupa stratejik hedefleri.

#8
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

16) POLONYA Doğu Avrupa’da NATO ve askeri üsler.

#9
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

15) UKRAYNA Savaş bölgesi ve yüksek stratejik risk.

#10
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

14) TAYLAND Yoğun nüfus ve büyük şehirler.

#11
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

13) MYNMAR Yoğun şehirler ve bölgesel çatışmalar

#12
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

12) VİETNAM Yoğun nüfus ve şehirler hedefte.

#13
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

11) FİLİPİNLER Yoğun şehirler ve stratejik konum.

#14
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

10) MEKSİKA Yoğun nüfus ve büyük şehirler.

#15
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

9) BREZİLYA Yoğun şehirler ve yüksek nüfus.

#16
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

8) BANGLADEŞ Aşırı yoğun nüfuslu şehirler.

#17
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

7) PAKİSTAN Nükleer kapasite ve yoğun şehirler.

#18
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

6) NİJERYA Yoğun nüfus ve büyük şehirler.

#19
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

5) ENDONEZYA Yoğun nüfus ve stratejik ada şehirleri.

#20
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

4) RUSYA Nükleer üsler ve büyük nüfus.

#21
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

3) ÇİN Yoğun nüfus ve stratejik şehirler.

#22
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

2) HİNDİSTAN Yoğun nüfus ve büyük şehirler hedefte.

#23
Foto - İşte nükleer savaşta yok olacak ülkeler! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

1) ABD Nükleer kapasite ve çok sayıda yoğun şehir hedefi./ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist sürüsü komşuda baskın düzenledi!
Dünya

Siyonist sürüsü komşuda baskın düzenledi!

Katil İsrail güçlerinin, Suriye’nin güneyindeki Dera kırsalında yer alan Marya köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Baskın sırasında evlerd..
Sedat Peker'in kızları kaza yaptı! Üç takla atan aracın altında kaldılar
Gündem

Sedat Peker'in kızları kaza yaptı! Üç takla atan aracın altında kaldılar

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker’in kızları Lina Peker ile Mila Peker'in, Dubai'de bindiği eğlence aracı takl..
TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!
Siyaset

TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!

CHP Grup Toplantısı öncesi tansiyon yükseldi. Saat 13.30'da yapılacak toplantıda hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacağını..
6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama
Dünya

6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama

Özbekistan’ın Kaşkaderya bölgesindeki sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda patlama yaşandı.
CHP'nin algılarını yıkan karar! AK Partili Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası!
Siyaset

CHP'nin algılarını yıkan karar! AK Partili Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası!

Kamuoyunda uzun süredir oluşturulmaya çalışılan “yalnızca muhalefet belediyeleri yolsuzlukla suçlanıyor veya yargılanıyor” algısı, Kırıkkale..
Verdiği cevap şaşırttı! Kimlik kontrolünde bir anda koşmaya başladı
Aktüel

Verdiği cevap şaşırttı! Kimlik kontrolünde bir anda koşmaya başladı

Bursa İnegöl'de kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan Ali Ç., polis ve jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı. Çok sayıda hırsızlık suç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23