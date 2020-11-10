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Korona Virüs
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İşte koronavirüsün en gerçek fotoğrafı!

2020-11-10 14:17:13
İşte koronavirüsün en gerçek fotoğrafı!

KOVİD-19'un şimdiye kadarki en gerçekçi ve güncel fotoğrafları kaydedildi, virüsün hem gen yapısı hem de iç hareketleri haritalandırıldı. Bu araştırmanın koronavirüse karşı geliştirilen aşı ve tedaviler açısından da olumlu olacağı düşünülüyor. İşte koronavirüsün en gerçek resmi...

#1
Foto - 3D modelleme şeklinde çalışan bilim insanları dünya genelinde bir milyon iki yüz elli binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren corona virüsün en gerçekçi fotoğrafına ulaştılar.

3D modelleme şeklinde çalışan bilim insanları dünya genelinde bir milyon iki yüz elli binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren corona virüsün en gerçekçi fotoğrafına ulaştılar.

#2
Foto - Suudi Arabistan'da bir üniversitede gerçekleşen çalışma sonucunda covid-19'un en güncel görüntüsü saptandı. Son veriler de eklenince bu çalışmanın aşı çalışmalarına da rehberlik edeceği ifade ediliyor. Çalışmanı sürekli güncellenen bir kaynak olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'da bir üniversitede gerçekleşen çalışma sonucunda covid-19'un en güncel görüntüsü saptandı. Son veriler de eklenince bu çalışmanın aşı çalışmalarına da rehberlik edeceği ifade ediliyor. Çalışmanı sürekli güncellenen bir kaynak olduğu belirtildi.

#3
Foto - Konuya ilişkin açıklama yapan araştırmacı Ondřej Strnad,

Konuya ilişkin açıklama yapan araştırmacı Ondřej Strnad, "3D modelimiz, Covid-19'un, güncel yapısını atomik seviyede gösteriyor ve nükleokapsid proteinlerinin oluşturduğu ip benzeri yapı gibi daha önce görülmesi imkansız olan virüsün ayrıntılarını ortaya koyuyor. Modeli geliştirmek için kullandığımız yaklaşım, Covid-19'un yayılmasına karşı yürütülen bilimsel mücadele için yeni bir yol açabilir. Çünkü geliştirdiğimiz teknoloji, bilim insanlarının yeni keşfedilenen bilgileri hızlıca modele dahil etmesine ve böylece sürekli güncellenen çevrimiçi bir kaynağın oluşmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.Çalışma kapsamında araştırmacılar, modeli oluşturmak için corona virüsün yüzeyini elektron mikroskoplarıyla görüntüleyerek yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde etti. İnsanlardaki ACE2 resptörlerine tutunan başak proteinleri de dahil olmak üzere virüsün tüm yapısı detaylandırıldı. Virüsün başak proteinlerindeki artış, corona virüsün vücut savunmasını geçerek Covid-19 hastalığına yol açıyor. Bununla birlikte, başak proteinlerindeki artış, pek çok aşı ve tedavi araştırmasının, özellikle birincil hedefinde yer alıyor. Örneğin yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanan Pfizer / BioNtech aşısı, bu spesifik alanı hedefliyor. Reading Üniversitesi Viroloji Profesörü olan Profesör Ian Jones aşıya ilişkin, "Şu anda geliştirilmekte olan mevcut tüm aşılar arasında Pfizer/ BioNtech, tamamen virüsün insan hücrelerindeki reseptörlere bağlanan kısmına odaklandığından, her zaman parasının en çok karşılığını veren gibi görünüyordu ve sonuçlar yanılmadığımızı gösteriyor" dedi. Bilim insanları, corona virüsü detaylandırdıktan sonra uluslararası kaynaklardan virüsle ilgili güncel verileri ekledi. Virüsün tek RNA zinciri ve onu koruyan nükleokapsid proteinleri hakkındaki araştırmalardan elde edilen veriler modele yüklendi. Bötylece virüsün bir canlının hücrelerini enfekte ettiğinde, corona virüsün ve canlı hücrelerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğine dair net bir çerçeve çizildi. (NTV)

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