  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bunları söylemeden önce iki kere düşünün! Yargıtay o lafı hakaret saydı! Suudi Arabistan bu haberle çalkalanıyor: Jorge Jesus'un yerine Okan Buruk! Cristiano Ronaldo onay verdi Kurban Bayramı çocuklara anlatılmalı... Görsün, alışsın demek yerine bu cümleleri söyleyin Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz' Bakan müjdeyi duyurdu: İki il arası 2 saate düşecek! Bilim insanları açıkladı: Japon yürüyüş tekniği hastalıklara karşı adeta 'doğal aşı' hem de güçlü destek! Önder Özen'in ilk bombası Real Madrid'den! Meğer Türkiye'ye gelmeye... Suça Sürüklenen Çocuklarda Travma Sonrası Duygu Düzenleme Alarmı: Uzmanlardan Çok Disiplinli Çözüm Çağrısı Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu Olmaz böyle bir şey... Moldova'dan bile Beşiktaş'a kötü haber! Hiç bir şey yolunda gitmiyor
Spor
6
Yeniakit Publisher
İşte kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği maaş! Galatasaray'ın hamlesi ne olacak?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği maaş! Galatasaray'ın hamlesi ne olacak?

İtalyan devi Inter ile sözleşme yenileme görüşmelerinde yıllık net 6.5 milyon Euro'luk maaşından taviz vermeyen Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray pusuda bekliyor.

#1
Foto - İşte kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği maaş! Galatasaray'ın hamlesi ne olacak?

Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasındaki sözleşme bilmecesi, İtalya’da şu sıralar transfer gündeminin en sıcak başlıklarından biri. Mevcut kontratı 30 Haziran 2027’de sona erecek olan 32 yaşındaki milli yıldız için Inter yönetiminin masaya koyduğu planlar ve oyuncu tarafının talepleri netleşmeye başladı.

#2
Foto - İşte kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği maaş! Galatasaray'ın hamlesi ne olacak?

Teknik direktör Cristian Chivu'nun oyun planında merkezde yer alan ve takımın "yeri doldurulamaz" parçası olarak görülen Hakan için Inter yönetimi sözleşmeyi 2029 yılına kadar uzatmak istiyor. Kulübün öncelikli amacı, hem oyuncunun Serie A'daki liderliğinden faydalanmaya devam etmek hem de sözleşmesinin son yılına yaklaşırken olası bir "bedelsiz kaybetme" riskinin önüne geçmek.

#3
Foto - İşte kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği maaş! Galatasaray'ın hamlesi ne olacak?

Yıllık net 6.5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Hakan, yeni kontratta da bu maaş seviyesinin aynen korunmasını (hatta mümkünse artırılmasını) şart koşuyor.

#4
Foto - İşte kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği maaş! Galatasaray'ın hamlesi ne olacak?

Finansal sürdürülebilirliğe dikkat eden İtalyan kulübü ise Hakan’ın ilerleyen yaşını da hesaba katarak yeni sözleşmede bu ücrette indirime gidilmesini talep ediyor. Son gelen iddialar, kulübün maaş yükünü hafifletmek adına sözleşmeyi sadece +1 yıl daha uzatma opsiyonunu da tarttığı yönünde.

#5
Foto - İşte kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği maaş! Galatasaray'ın hamlesi ne olacak?

Galatasaray'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği İtalyan basınında sıkça yer buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti
Gündem

Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti

Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf geldi. Akşener'in yeni imajı dikkat çekti.

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi
Dünya

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri s..
CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem

CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “delegelerin oy iradesine müdahale edildiği” iddialarıyla yürütülen soruşturmada 13 kişi sabah saatlerinde ..
Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!
Dünya

Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!

Suudi Arabistan'da hac sezonu esnasında “LGBT partisi” düzenlendiği iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu.
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı
Gündem

‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı

CHP’li Veli Ağbaba’nın siyasi menfaatleri uğruna takındığı ikiyüzlü tavır, arşivlerin patlamasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Bugün ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23