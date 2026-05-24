İşte kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği maaş! Galatasaray'ın hamlesi ne olacak?
İtalyan devi Inter ile sözleşme yenileme görüşmelerinde yıllık net 6.5 milyon Euro'luk maaşından taviz vermeyen Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray pusuda bekliyor.
İtalyan devi Inter ile sözleşme yenileme görüşmelerinde yıllık net 6.5 milyon Euro'luk maaşından taviz vermeyen Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray pusuda bekliyor.
Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasındaki sözleşme bilmecesi, İtalya’da şu sıralar transfer gündeminin en sıcak başlıklarından biri. Mevcut kontratı 30 Haziran 2027’de sona erecek olan 32 yaşındaki milli yıldız için Inter yönetiminin masaya koyduğu planlar ve oyuncu tarafının talepleri netleşmeye başladı.
Teknik direktör Cristian Chivu'nun oyun planında merkezde yer alan ve takımın "yeri doldurulamaz" parçası olarak görülen Hakan için Inter yönetimi sözleşmeyi 2029 yılına kadar uzatmak istiyor. Kulübün öncelikli amacı, hem oyuncunun Serie A'daki liderliğinden faydalanmaya devam etmek hem de sözleşmesinin son yılına yaklaşırken olası bir "bedelsiz kaybetme" riskinin önüne geçmek.
Yıllık net 6.5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Hakan, yeni kontratta da bu maaş seviyesinin aynen korunmasını (hatta mümkünse artırılmasını) şart koşuyor.
Finansal sürdürülebilirliğe dikkat eden İtalyan kulübü ise Hakan’ın ilerleyen yaşını da hesaba katarak yeni sözleşmede bu ücrette indirime gidilmesini talep ediyor. Son gelen iddialar, kulübün maaş yükünü hafifletmek adına sözleşmeyi sadece +1 yıl daha uzatma opsiyonunu da tarttığı yönünde.
Galatasaray'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği İtalyan basınında sıkça yer buluyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23