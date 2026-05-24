İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Tüm dünyada gümüşe olan ilgi hızla artarken, elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler de merak konusu oldu. Peki dünyada en çok gümüş bulunduran ülkeler hangileri?
Özellikle yeşil enerji, elektronik ve savunma sanayinde artan talep, gümüşü yalnızca bir değerli metal olmaktan çıkararak kritik bir sanayi girdisi haline getiriyor.
Küresel ölçekte yapılan son çalışmalar kapsamında dünyadaki bilinen toplam gümüş rezervi yaklaşık 641 bin ton seviyesinde bulunuyor.
Rezervlerin büyük bölümü sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşırken, Türkiye de sahip olduğu rezervlerle bu tablo şu şekilde:
PERU: REZERV 140 BİN TON
AVUSTRALYA: REZERV 94 BİN TON
RUSYA: REZERV 92 BİN TON
ÇİN: REZERV 72 BİN TON
POLONYA: REZERV 61 BİN TON
MEKSİKA: REZERV 37 BİN TON
ŞİLİ: REZERV 26 BİN TON
ABD: REZERV 25 BİN TON
BOLİVYA: REZERV 22 BİN TON
ARJANTİN: REZERV 18 BİN TON
HİNDİSTAN: REZERV 5 BİN TON
TÜRKİYE: REZERV 4 BİN TON
İRAN: REZERV 3 BİN TON
