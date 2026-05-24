  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sebze ekmeyenler pişmanlar: Bu ürünleri almadan iki kere düşünün! Kırımız biber, brokoli vıcık vıcık akıyor Meyve suyu bile sakın almayın! Çilek yasak çıktı: Zararı varmış! Haberi gören kulaklarına inanamıyor Kızamık alarmı! 528 çocuk hayatını kaybetti İtalyanlar yazdı: Maldini'nin Safi'ye önerdiği hoca belli oldu Acun Ilıcalı'dan canlı yayında olay sözler: 'Bunlar da manyak abi, böyle bir şey olabilir mi?' Gözler bu kararda: Sidiki Cherif'in kurtuluş yolu yok: 2'de sıfır! Hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor! Arafat yolculuğu yarın başlıyor Şikayet edenler CHP’lilerin kendileri! İşte dünden bugüne mutlak butlan süreci
Dünya
17
Yeniakit Publisher
İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Tüm dünyada gümüşe olan ilgi hızla artarken, elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler de merak konusu oldu. Peki dünyada en çok gümüş bulunduran ülkeler hangileri?

1
#1
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Özellikle yeşil enerji, elektronik ve savunma sanayinde artan talep, gümüşü yalnızca bir değerli metal olmaktan çıkararak kritik bir sanayi girdisi haline getiriyor.

#2
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel ölçekte yapılan son çalışmalar kapsamında dünyadaki bilinen toplam gümüş rezervi yaklaşık 641 bin ton seviyesinde bulunuyor.

#3
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Rezervlerin büyük bölümü sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşırken, Türkiye de sahip olduğu rezervlerle bu tablo şu şekilde:

#4
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

PERU: REZERV 140 BİN TON

#5
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

AVUSTRALYA: REZERV 94 BİN TON

#6
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

RUSYA: REZERV 92 BİN TON

#7
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

ÇİN: REZE​RV 72 BİN TON

#8
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

POLONYA: REZERV 61 BİN TON

#9
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

MEKSİKA: REZERV 37 BİN TON

#10
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

ŞİLİ: REZERV 26 BİN TON

#11
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

ABD: REZERV 25 BİN TON

#12
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

BOLİVYA: REZERV 22 BİN TON

#13
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

ARJANTİN: REZERV 18 BİN TON

#14
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

HİNDİSTAN: REZERV 5 BİN TON

#15
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE: REZERV 4 BİN TON

#16
Foto - İşte elinde en çok gümüş bulunduran ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

İRAN: REZERV 3 BİN TON/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
5’i ağır 27 kişi yaralı! İki tramvay çarpıştı
Dünya

5’i ağır 27 kişi yaralı! İki tramvay çarpıştı

Almanya’nın Düsseldorf kent merkezinde 2 tramvayın çarpışması sonucu 5’i ağır 27 kişi yaralandı.
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi
Dünya

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri s..
CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
Gündem

CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Karaca hastaneye kaldırıldı.
Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!
Dünya

Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!

Suudi Arabistan'da hac sezonu esnasında “LGBT partisi” düzenlendiği iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu.
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23