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İşte düşüş oranı… Arsa balonu da patladı

2023-07-14 13:12:20
İşte düşüş oranı… Arsa balonu da patladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’da yükselen arsa fiyatları inişe geçti. Emlakçılar, arsa fiyatlarının düşmesiyle satışlarda yüzde 10 yükselmenin olduğunu kaydetti.

#1
Foto - İşte düşüş oranı… Arsa balonu da patladı

6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli iki yıkıcı depremden etkilenen 11 ilden Diyarbakır’da arsa fiyatları yükselmişti. Deprem korkusuyla güvenli konut arayışı, vatandaşları arsalarda yapılabilecek müstakil evlere yöneltti. Fırsatçılar, gün doğmasını fırsat bilerek arazilere dadanıp, fiyatların yüzde 50 yükselmesine neden oldu.

#2
Foto - İşte düşüş oranı… Arsa balonu da patladı

Aradan belli bir zamanın geçmesiyle deprem korkusunu atlatan vatandaşlar, arazi arayışını terk edip, sağlam ve güvenilir konutlara tekrar yöneldi. Bunun sonucundaysa arazi fiyatlarında yüzde 30 gibi bir düşüş meydana geldi. TURYAP Diyarbakır Temsilcisi Mehmet Çetin, depremden sonra arsa fiyatlarının yükselmesiyle arazilere taleplerin azaldığına dikkat çekerek, geçtiğimiz haftalardan itibaren arsa fiyatlarında yüzde 30 gibi bir düşüşün meydana geldiğini kaydetti. Vatandaşlara asıl arsa alım fırsatının şimdi doğduğunu dile getiren Çetin, “Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra insanları binada oturma korkusu sarmaya başladı. Böylelikle vatandaşların çoğu arsa alımına yöneldi ki kendilerine müstakil ev yapıp muhtemel bir depremle binalardan korunmayı amaçladırlar. Bu da arazilerin değerinin üzerine çıkmasına ve fahiş fiyatlara sebep oldu" dedi.

#3
Foto - İşte düşüş oranı… Arsa balonu da patladı

Vatandaşların deprem korkusunu atlattıktan sonra tekrar barınma ihtiyacı duyduğunu aktaran Çetin, böylelikle vatandaşın tekrar konutlara yöneldiğini değerlendirdi.

#4
Foto - İşte düşüş oranı… Arsa balonu da patladı

Bunun sonucunda arsalara talep azalınca fiyatlar yüzde 30 düştüğünü kaydeden Çetin, "Ama dolar ve altının yükselmesiyle inşaat malzemeleri yükseldi. Bu da konut fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Arsa fiyatlarının düşmesiyle arazi alacak olan vatandaşlarımıza alım fırsatı doğdu. Arsa fiyatların yüzde 30 düşmesiyle alımlar yüzde 10 yükseldi” diye konuştu.

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