İşte düşüş oranı… Arsa balonu da patladı

Aradan belli bir zamanın geçmesiyle deprem korkusunu atlatan vatandaşlar, arazi arayışını terk edip, sağlam ve güvenilir konutlara tekrar yöneldi. Bunun sonucundaysa arazi fiyatlarında yüzde 30 gibi bir düşüş meydana geldi. TURYAP Diyarbakır Temsilcisi Mehmet Çetin, depremden sonra arsa fiyatlarının yükselmesiyle arazilere taleplerin azaldığına dikkat çekerek, geçtiğimiz haftalardan itibaren arsa fiyatlarında yüzde 30 gibi bir düşüşün meydana geldiğini kaydetti. Vatandaşlara asıl arsa alım fırsatının şimdi doğduğunu dile getiren Çetin, “Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra insanları binada oturma korkusu sarmaya başladı. Böylelikle vatandaşların çoğu arsa alımına yöneldi ki kendilerine müstakil ev yapıp muhtemel bir depremle binalardan korunmayı amaçladırlar. Bu da arazilerin değerinin üzerine çıkmasına ve fahiş fiyatlara sebep oldu" dedi.