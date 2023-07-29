İşte dünyanın en eski yapıları… Türkiye’den 2 yapı var

NEWGRANGE KÜMBETİ İrlanda'nın başkenti Dublin'in 50 Km kuzeyinde Boyne Irmağı'nın yanında bulunan eski bir arkeolojik mağara olan Newgrange, şimdiye kadar keşfedilen en eski binalardan biri. Yaklaşık 5.200 yaşında olduğu tahmin ediliyor ve muhtemelen Taş Devri çiftçileri tarafından yapıldı. Yukarıdakilerle karşılaştırıldığında eski değil ama şimdiye kadar keşfedilmiş en iyi korunmuş olanlardan biri. Giza ve Maya piramitleri, Çin Seddi gibi muazzam büyüklükteki yapılar tarihin en görkemli yapılarıdır. Öte yandan insanoğlu bina yapmayı öğrendikçe bu kadar büyük inşaatların gerektirdiği becerilere sahip olmayı da öğrendi. Bina yapma işinin gerçekten çok eskiye dayanan bir tarihi var, piramitlerden de öncesine uzanıyor. Habertürk'ün hazırladığı bu araştırmada şu bilgiler yer aldı: "Dünyanın en eski yapısının hangisi olduğu ise işte bu tarihin başlangıcını temsil ediyor. Ama önce bina olarak neyi kastettiğimizi belirlememiz gerekir. Öncelikle bir düzeni ve amacı olmalı. Yapı olduğu anlaşılabilmeli. En az 1,5 metre yüksekliği olmalı, büyük ölçüde tamamlanmış ve çevresinden ayrışan bir yapı özelliği taşımalı. Dünyadaki ilk neresi yapılmıştır? Bu sorunun net olarak cevaplanamayacağı aşıkar. Sonuçta, eğer onu henüz keşfedememişsek, cevabı bilmiyoruz demektir."