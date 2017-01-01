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İşte dünyada taşımacılıkta son nokta!

  • Kimi zaman artan nüfus, kimi zaman imkansızlıklar insanları taşımacılıkta ve ulaşımda yeni şeyler denemeye zorluyor. İşte birbirinden ilginç sınırları zorlayan taşıma yöntemleri...

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