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İslam
İşte dünyada taşımacılıkta son nokta!
Kimi zaman artan nüfus, kimi zaman imkansızlıklar insanları taşımacılıkta ve ulaşımda yeni şeyler denemeye zorluyor. İşte birbirinden ilginç sınırları zorlayan taşıma yöntemleri...
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