İşte Aziz Yıldırım'ın listesindeki 5 yıldız! Görüşmeler başladı!
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, transfer için 5 yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı iddia edildi.
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer listesinde yer alan 5 isimle görüşmelerini sürdürüyor.
Aziz Yıldırım'ın transfer için masaya oturduğu 5 futbolcu şunlar:
* Sörloth
* Vedat Muriqi
* Malick Diouf
* Zhegrova
* Kim Min jae
Aziz Yıldırım, bu 5 isimden en az 3'ünü kadroya katmayı hedefliyor./ kaynak: haber7
