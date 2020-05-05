2020-05-05 11:32:55 İstanbul'un en güncel haritası! Yüksek riskli 49 mahalle
Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul'da yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 2,5 milyon hanenin yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını bildirdi. Yüksek, orta ve düşük riskli mahallelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kağıthane, Sultanbeyli ve Esenler gelirken, yüksek riskli 49 mahalle ise Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy'de yoğunlaşıyor.