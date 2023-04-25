2023-04-25 08:12:44 İstanbul’da yüzyılın dönüşümü başlıyor! İşte örnek ödeme planı: Adım adım başvuru rehberi
Ev sahibi olmak isteyen milyonları ilgilendiren son dakika gelişmesi! Kentsel dönüşümde hükümetin açıkladığı 'yarısı bizden' kampanyasının detayları netleşti. İlk yıl 300 bin konut yenilenecek. Başvuru fazla gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı.