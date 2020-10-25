  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da tüm hastanelerde pandemi bölümü kurulması kararlaştırıldı

Payitaht'ta izleyiciyi şoke eden gelişme! Ahmed Celaleddin Paşa, tarihte Abdülhamid Han'a ihanet mi etti?

Trump kime oy kullandığını açıkladı! Gazetecileri yine ters köşe yaptı

Dünyanın en yaşlı armut ağacı tespit edildi

Günlük 400 TL kazanıyor ancak herkes bu işi yapamıyor

Almanya'da büyük skandal! Polisler Türk iş adamını darp etti

Doğuş'un eşi cephe hattında! Eşi ve çocuklarını bırakıp Karabağ'a gitti

İsmi de cismi de ahlaksızlık dolu! Sırada Sadakatsiz dizisi var

Sırf bu yazı vatan haini Can Dündar’ı savunan CHP’lileri ve FETÖ’cüleri susturur

638 yıldır dönüyor, görenler hayret ediyor! İşte Yıldırım Beyazıt'ın tarihi emaneti
Gündem
8
İstanbul'da tüm hastanelerde pandemi bölümü kurulması kararlaştırıldı

2020-10-25 07:21:57
İstanbul'da tüm hastanelerde pandemi bölümü kurulması kararlaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Türkiye'deki tüm koronavirüs hastalarının yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu vurgulamıştı. Vaka sayılarında ilk günden bu yana zirvede kalan İstanbul'da bu çerçevede yeni kararlar alındı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bu kapsamda tüm hastanelerde pandemi bölümü kurulmasını istedi. Hastanelerin pandemi bölümü olarak ayıracağı yatak sayısı belirlendi. Buna göre İstanbul'daki 161 hastadeki toplam yatakların yüzde 25'i salgın için ayrılacak. Koronavirüs hasta sayısında zirvede olan İstanbul'da yaşanan tırmanış üzerine İstanbul İl sağlık Müdürlüğü yeni bir planı devreye soktu. Bu kapsamda akşam saatlerinde tüm hastanelerin pandemi bölümü kurması için hazırlanan bir liste tüm sağlık kurumlarına gönderildi. Sağlık müdürlüğü İstanbul’da bulunan 161 hastanede 13 bin 288 yatak bulunduğunu belirledi. Müdürük bunlardan 10 bin 754’ünün klinik yatak olduğu tespiti ile bunların yüzde 25’i olan 2 bin 689 yatağın pandemi hastaları için ayrılmasına karar verdi. İl Sağlık Müdürülüğü aldığı kararı akşam mesai sonrasında hastane yönetimlerine bildirildi.

#1
Foto - İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

#2
Foto - İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

#3
Foto - İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

#4
Foto - İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

#5
Foto - İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

#6
Foto - İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

#7
Foto - İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde koronavirüs hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şu şekilde belirledi.

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Eğitimlere katılmayan devamsız sayılmayacak fakat sınavlar yüz yüze..
Ermenistan'ın kalleş saldırısı sonrası Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'ın kalleş saldırısı sonrası Azerbaycan'dan acı haber

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter'de sivil yerleşim birimlerine yönelik kalleş saldırısı sonucunda 16 yaşındaki bir genci..
Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı
Dünya

Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı

Türkiye'de yapılan tarihi diziler hakkında analizde bulunan Yunan spiker İoannis Theodoratos, bu dizilerin yumuşak savaş taktiği olduğunu be..
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Abdurrahim Albayrak'tan 'istifa' açıklaması
Spor

Abdurrahim Albayrak'tan 'istifa' açıklaması

BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak istifa söylentileriyle ilgili, "Benimle ilgili ..
Bakanlık uyardı: Bu ürünler ülkeye sokulamayacak
Gündem

Bakanlık uyardı: Bu ürünler ülkeye sokulamayacak

Ticaret Bakanlığı gümrük birimlerinde denetimleri artırdı. Kargo ile gelen ilaçlar, para ve sporcu gıdaları sıkı denetimden geçecek...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay