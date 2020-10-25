İstanbul'da tüm hastanelerde pandemi bölümü kurulması kararlaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Türkiye'deki tüm koronavirüs hastalarının yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu vurgulamıştı. Vaka sayılarında ilk günden bu yana zirvede kalan İstanbul'da bu çerçevede yeni kararlar alındı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bu kapsamda tüm hastanelerde pandemi bölümü kurulmasını istedi. Hastanelerin pandemi bölümü olarak ayıracağı yatak sayısı belirlendi. Buna göre İstanbul'daki 161 hastadeki toplam yatakların yüzde 25'i salgın için ayrılacak. Koronavirüs hasta sayısında zirvede olan İstanbul'da yaşanan tırmanış üzerine İstanbul İl sağlık Müdürlüğü yeni bir planı devreye soktu. Bu kapsamda akşam saatlerinde tüm hastanelerin pandemi bölümü kurması için hazırlanan bir liste tüm sağlık kurumlarına gönderildi. Sağlık müdürlüğü İstanbul’da bulunan 161 hastanede 13 bin 288 yatak bulunduğunu belirledi. Müdürük bunlardan 10 bin 754’ünün klinik yatak olduğu tespiti ile bunların yüzde 25’i olan 2 bin 689 yatağın pandemi hastaları için ayrılmasına karar verdi. İl Sağlık Müdürülüğü aldığı kararı akşam mesai sonrasında hastane yönetimlerine bildirildi.