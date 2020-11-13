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İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu yerler belli oldu

2020-11-13 09:46:53
İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu yerler belli oldu

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda sigara içmek yasaklandı.

#1
Foto - İstanbul Valiliği sigaranın yasak olduğu yerlerin listesini yayınladı.

İstanbul Valiliği sigaranın yasak olduğu yerlerin listesini yayınladı.

#2
Foto - Vali Yerlikaya açıklamasında, ''Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya açıklamasında, ''Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır.'' ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada,

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır" denildi.

#4
Foto - Açıklamaya şöyle devam edildi:

Açıklamaya şöyle devam edildi: "İstanbul'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda (İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi çerçevesinde; Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek,

#5
Foto - vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına)

vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına)

#6
Foto - 39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır.

39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır.

#7
Foto - İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

#8
Foto - Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır.

Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır."

#9
Foto - Kararı Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından da duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; “Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır. Maske, koronavirüs ile mücadelede hayati bir önem taşıyor!”

Kararı Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından da duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; “Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır. Maske, koronavirüs ile mücadelede hayati bir önem taşıyor!”

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