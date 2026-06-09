İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Çatıyı saran alevler ise havadan drone ile görüntülendi.