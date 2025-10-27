  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

#1
Foto - İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda belirlenen yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

#2
Foto - İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

#3
Foto - İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

#4
Foto - İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı."

#5
Foto - İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bu yollara alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu casusluk soruşturmasında ifade verdi! O fotoğrafı hatırlayamadı
Gündem

İmamoğlu casusluk soruşturmasında ifade verdi! O fotoğrafı hatırlayamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden YOLSUZLUK VE RÜŞVET iddiasıyla uzaklaştırılarak tutuklanan İmamoğlu'nun 'casusluk' iddias..
Yine başörtülü bir kız, yine bir kepazelik! Yazıklar olsun
Gündem

Yine başörtülü bir kız, yine bir kepazelik! Yazıklar olsun

Son dönemde gösteriş ve lüks tutkusu, bazı kesimlerde akıl almaz boyutlara ulaştı.

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi
Gündem

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi

CHP'li İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçim sürecini taraflı yönetmesi nedeniyle iptal edilerek yenile..
Tıp dünyası şokta: Müslüman doktor, çocuğun kopan başını yeniden vücuduna bağladı!
Dünya

Tıp dünyası şokta: Müslüman doktor, çocuğun kopan başını yeniden vücuduna bağladı!

Tıp dünyasını şaşkına çeviren olayda, Lübnan asıllı bir doktor ABD’nin Chicago kentinde “mucize” olarak tanımlanan bir operasyona imza attı...
Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…
Gündem

Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…

Yaptığı orijinal haberlerle muhalifleri sarsan Tamar Tanrıyar bu günkü videosunda da önemli konuları gündemine aldı. Videoda İmamoğlu ve Yan..
Rusya'dan gece boyunca saldırı! Ukrayna bakanını Sybiha: 'En az üç kişi hayatını kaybetti'
Dünya

Rusya'dan gece boyunca saldırı! Ukrayna bakanını Sybiha: 'En az üç kişi hayatını kaybetti'

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı saldırılar rahatsız etti. Sybiha, ““Sıradan konutl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23