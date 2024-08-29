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Aktüel
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İstanbul Valiliğinden metrobüs kazası açıklaması

2024-08-29 12:16:15
İstanbul Valiliğinden metrobüs kazası açıklaması

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Foto - İstanbul Valiliğinden metrobüs kazası açıklaması

#2
Foto - İstanbul Valiliğinden metrobüs kazası açıklaması

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