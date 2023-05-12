2023-05-12 09:55:05 İstanbul, Antalya ve Mersin'de oturanlar dikkat! Kira artışına yeni formül
Kira fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme açıklandı. Fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için İspanya modeli geliyor. Öte yandan İstanbul, Antalya ve Mersin'de kirada oturan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenleme uzatılacak. Fahiş kiraların üzerlerine gideceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kira artışları ile ilgili caydırıcı adımlar atılacak" dedi. Peki kira artışlarını engellemek için nasıl bir formül uygulanabilir?