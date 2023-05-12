İstanbul, Antalya ve Mersin'de oturanlar dikkat! Kira artışına yeni formül

Kira artışları ile ilgili caydırıcı adımlar atılacağını bir kez daha hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenciler için en önemli çıkış noktası yurtlarımız. Bizim yurt itibari ile sıkıntımız yok. Türkiye genelinde 850 bin öğrenci kapasiteli yurdumuz var. Bazı yurtlarımızı depremzedeler için kullandık. Ancak bunları yargı yoluyla analarından doğduğuna pişman edeceğiz, rastgele kira koyamazsın. Bunların hepsini belli bir standarda oturtacağız, üzerlerine üzerlerine gideceğiz” dedi. Peki kira artışlarını engellemek için nasıl bir formül uygulanabilir? İşte detaylar...