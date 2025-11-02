  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İsrail'den İHA ile suikast girişimi

Giriş Tarihi:
İsrail'den İHA ile suikast girişimi

Kana doymayan terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyinde İHA ile suikast girişiminde bulundu.

#1
Foto - İsrail'den İHA ile suikast girişimi

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA ile hedef alındı. Lübnan makamlarından, saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

#2
Foto - İsrail'den İHA ile suikast girişimi

Öte yandan, İsrail ordusunun öğle saatlerinde Nebatiye'nin Kefr Sir beldesinde yine İHA ile düzenlediği saldırılarda 1 kişi yaralanmıştı. İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

#3
Foto - İsrail'den İHA ile suikast girişimi

ATEŞKES ANLAŞMASI - İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

#4
Foto - İsrail'den İHA ile suikast girişimi

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

#5
Foto - İsrail'den İHA ile suikast girişimi

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

