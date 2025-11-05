  • İSTANBUL
Gündem
4
Yeniakit Publisher
İsmailağa’dan "TOKİ" kararı! Açıklamaları dikkat çekti

Giriş Tarihi:
İsmailağa Fetva Heyeti, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren “TOKİ’den ev almak caiz mi?” tartışmasına son noktayı koydu.

#1
Heyet, TOKİ’nin “500 Bin Sosyal Konut” projesine başvurmanın ve kura sonucu hak sahibi olunması halinde konut satın almanın İslam fıkhına uygun olduğunu açıkladı. Heyet, toplumun mesken ihtiyacının “hakiki bir zaruret” olduğunu vurguladı. İsmailağa Fetva Heyeti, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “500 Bin Sosyal Konut” projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, projeye başvurmanın ve kura sonucu hak sahibi olunması halinde konut satın almanın “caiz” olduğu yönünde karar açıkladı.

#2
Heyet, karar metninde “Toplumun mesken ihtiyacının gerçek ve acil bir hakikat olduğu açıktır. Bu nedenle, yeniden değerleme oranıyla borcun güncellenmesi şartıyla yapılan bu akit meşrudur.” ifadelerine yer verdi. Gerekçeli açıklamada, İslam fıkhının temel gayesinin toplum düzenini korumak olduğu vurgulanarak, “Fıkıh hayattır ilkesi gereğince fıkhı, uygulanamaz kurallar bütünü olarak görmek doğru değildir. Günümüz piyasa şartları Müslümanları zorlasa da zaruret ve ihtiyaç fıkhının uygulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.” denildi.

#3
İsmailağa Fetva Heyeti, TOKİ’nin devlet kurumu olması, ticari bir gaye gütmemesi ve konutların kura ile ihtiyaç sahiplerine verilmesini gerekçe göstererek, uygulamanın “kamu yararına” olduğunu belirtti. Fetvada ayrıca, “Vatandaşların bu tür imkânlardan mahrum bırakılması, onları hassasiyetlerini ranta dönüştüren yapılara yöneltmek olur.” ifadeleri dikkat çekti. Açıklamanın sonunda, “Başvuru şartlarına sahip olan ihtiyaç sahiplerinin, yalan beyanda bulunmadan TOKİ’den konut satın almaları heyetimiz tarafından hacet ilkesi çerçevesinde caiz görülmüştür. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir.” ifadeleri yer aldı.

Yorumlar

İsmet

Allahım ne günlere kaldık.Bunlardan uygunlu belgesi mi alacaktı devlet

Putsavar

Kuraların kimlere çıkacağı belli oldu
