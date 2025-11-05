İsmailağa’dan “TOKİ” kararı! Açıklamaları dikkat çekti

İsmailağa Fetva Heyeti, TOKİ’nin devlet kurumu olması, ticari bir gaye gütmemesi ve konutların kura ile ihtiyaç sahiplerine verilmesini gerekçe göstererek, uygulamanın “kamu yararına” olduğunu belirtti. Fetvada ayrıca, “Vatandaşların bu tür imkânlardan mahrum bırakılması, onları hassasiyetlerini ranta dönüştüren yapılara yöneltmek olur.” ifadeleri dikkat çekti. Açıklamanın sonunda, “Başvuru şartlarına sahip olan ihtiyaç sahiplerinin, yalan beyanda bulunmadan TOKİ’den konut satın almaları heyetimiz tarafından hacet ilkesi çerçevesinde caiz görülmüştür. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir.” ifadeleri yer aldı.