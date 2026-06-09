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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!
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İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kendi Youtube kanalında piyasada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, dikkat çeken tüyoları paylaştı. İçinde bulunduğumuz haftada çarşamba, perşembe ve cuma günkü gelişmelere dikkat çeken Memiş, kazandıracak yatırım aracını açıkladı. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları... Elinde nakit parası olan yatırımcılara seslenen İslam Memiş, önümüzdeki 3 güne dikkat çekerek şu tavsiyelerde bulundu:

#1
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

İSLAM MEMİŞ'TEN 3 GÜN UYARISI Çarşamba Günü: Japonya ÜFE, Çin ÜFE ve TÜFE verileri ile birlikte piyasaların yönünü belirleyecek olan ABD TÜFE (Enflasyon) verisi açıklanacaktır. Memür, çarşamba öğleden sonra saat 15.30’daki ABD verisiyle piyasalarda dalgalanmanın sertleşeceğini öngörmektedir. Perşembe Günü: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacaktır. Ayrıca aynı gün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecektir. Cuma Günü: Almanya TÜFE (Enflasyon) verisi izlenecektir.

#2
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM NE? Mevcut Seviye: Endeks ivarında (0.70 puanlık) bir düşüşle 13.596 puan seviyesinde. Kısa Vadeli Beklenti: 13.000 - 14.000 puan aralığındaki beklenti geçerliliğini korumaktadır. Bu hafta geniş bant aralığında dalgalı bir seyir beklenmekte. Destek Seviyesi (Kademeli Alım): Yatırımcılar için 12.800 puan seviyesi destek olarak takip edilebilir. Hedef Seviye: Endekse kısa vadede giriş yapacak yatırımcılar için hedef seviye 14.500 puan olarak öngörülüyor.

#3
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

DOLAR VE EURO ANALİZİ Dolar/TL Resmi Kur: Haziran ayı içerisinde 46,10 TL seviyesine yerleşti. Dolar/TL Serbest Piyasa: Resmi kura kıyasla daha pahalı bir seyirle 46,14 TL seviyesinde. Euro/TL Resmi Kur: 53,18 TL seviyesinde.

#4
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

Euro/TL Serbest Piyasa: Serbest piyasada daha pahalı bir fiyatlamayla 53,20 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro/Dolar paritesi geçen haftaya göre 1 puanlık sert bir düşüşle 1.1525 seviyesine gerilemiştir. Memiş, paritede 1.1480 destek seviyesini takip edeceğini, düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve Euro'nun oldukça ucuz kaldığını belirterek yukarı yönlü ataklarda 53,80 TL ve 53,90 TL direnç seviyelerini işaret ediyor.

#5
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

GRAM VE ONS ALTIN TAHMİNLERİ Ons Altın ($): ABD istihdam verisinin ardından nakitlerin para piyasası fonlarına geçmesi ve Fed’in faiz artırma ihtimalinin konuşulmasıyla sert düşerek 4.300 dolar seviyesine geriledi. Memiş, hafta genelinde 4.280 dolar destek seviyesini takip edeceğini, altın fiyatlarının ucuz kaldığını ve bu düşüşlerin eline yeni nakit geçenler için fırsat olduğunu ifade ediyor.

#6
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ Geçen haftayı 6.500 TL seviyesinde kapatan gram altın, ons altındaki gerilemeye paralel olarak haftaya düşüşle başlayarak 6.465 TL seviyesine çekildi. Takip edilecek kritik destek seviyesi 6.450 TL olarak belirlenmiştir.

#7
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

GÜMÜŞ ALINMALI MI SATILMALI MI? İslam Memiş, portföyünde gümüşün oranını artırdığını belirterek gümüşün orta ve uzun vadede altına kıyasla daha fazla kazandırma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

#8
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

Gümüş Ons ($): 67 dolar seviyesinde. Yıl sonuna kadar orta ve uzun vadeli direnç hedefi 96 dolar seviyesinde.

#9
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

Gümüş Gram (TL): 100 lira sınırının altına gerileyerek 99,5 TL seviyesine indi. Yıl sonu beklentisi ise 145 - 150 TL aralığında geçerliliğini korumakta.

#10
Foto - İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

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