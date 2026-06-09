İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kendi Youtube kanalında piyasada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, dikkat çeken tüyoları paylaştı. İçinde bulunduğumuz haftada çarşamba, perşembe ve cuma günkü gelişmelere dikkat çeken Memiş, kazandıracak yatırım aracını açıkladı. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları... Elinde nakit parası olan yatırımcılara seslenen İslam Memiş, önümüzdeki 3 güne dikkat çekerek şu tavsiyelerde bulundu: