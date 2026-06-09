İslam Memiş üstüne basa basa uyardı!

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM NE? Mevcut Seviye: Endeks ivarında (0.70 puanlık) bir düşüşle 13.596 puan seviyesinde. Kısa Vadeli Beklenti: 13.000 - 14.000 puan aralığındaki beklenti geçerliliğini korumaktadır. Bu hafta geniş bant aralığında dalgalı bir seyir beklenmekte. Destek Seviyesi (Kademeli Alım): Yatırımcılar için 12.800 puan seviyesi destek olarak takip edilebilir. Hedef Seviye: Endekse kısa vadede giriş yapacak yatırımcılar için hedef seviye 14.500 puan olarak öngörülüyor.