İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İslahiye ilçesinin yapı stokunun 3’te 1’inin yıkıldığını söyleyen İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yapımı tamamlanan konutların yüzde 97’ini hak sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti. Kaymakam Mehmet Soylu, "6 Şubat, Kahramanmaraş depremi dünyanın en büyük kara depremi ve depremden en çok etkilenen noktalardan bir tanesi de ilçemiz. Maalesef ilçemizdeki 18 bin konutluk yapı stokunun 3’te 1’i depremde yok oldu. Ya deprem anında yıkıldı ya da depremin hemen sonrasında ki hasarı sebebiyle kamu tarafından yıkıldı. 6 bin konutumuzu kaybetmiştik. Şu anda ilçemizde 6 binin üzerinde konut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edildi. Hak sahiplerimizin de yüzde 97’sine konutlarını teslim ettik. Geriye kalan yüzde 3’lük kısım da mahkeme süreçleriyle ilgili bir durumdan kaynaklanıyor. Tabi bu 3. yılında değil bundan yaklaşık 1 yıl önce teslim etmiştik. Şu anda da peyderpey iyileştirme çalışmaları neticelendi. Şu ana kadar 5 bin 397 hak sahibimiz anahtarlarını teslim aldılar ve konutlarında oturuyorlar. Toplamda 6 bin konutumuz depremde zarar gördü ama bunun yerine hızlı bir şekilde gerçekleştirilen inşa süreciyle birlikte, şehir merkezimizde 4 alanda, kırsalda da 51 mahallemizin tamamında, yerinde dönüşümlerle ve toplu alanlarla inşa edildi" dedi.