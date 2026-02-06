  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, felaketin en derin izlerini taşıyan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde umutlar yeniden yeşerdi.

#1
Foto - İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde büyük yıkım ve kayıplara neden oldu. Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin yanı sıra kent merkezi ile diğer ilçelerde evlerin yıkılması sonucu yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

En büyük yıkım ve kayıplar ise Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaşandı

#3
Foto - İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

25 binin üzerinde binanın yıkıldığı ve ağır hasar gördüğü Gaziantep’te en büyük yıkım ve kayıplar ise Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaşandı. İslahiye’de yaklaşık 5 bin ev yıkıldı ve bin 500’e yakın kişi de hayatını kaybetti. Depremin ilk saatinden itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin tüm yetkilileri bölgeyle yakından ilgilendi. Devletin tüm imkanları seferber edilerek ilçe yeniden ayağa kaldırıldı.

#4
Foto - İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

Hak sahibi olan yaklaşık 5 bin kişiye konutları teslim edildi

#5
Foto - İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

Deprem felaketinden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan İslahiye’de depremlerden hemen sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında orta, ağır ve yıkık olarak 5 bin 740 binanın zarar gördüğü belirlendi. Depremden hemen sonra rezerv alanlarla birlikte İslahiye’de 6 binin üzerinde konutun inşasına başlandı. İlçe yeniden eski hareketliliğine geri dönerken, ilçede bugün itibarıyla hak sahibi olan yaklaşık 5 bin kişiye konutları teslim edildi.

#6
Foto - İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

Evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalarda sona gelinen İslahiye’de depremzedeler için inşa edilen ve içinde iş yeri, cami, market, kasap, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunuyor.

#7
Foto - İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İslahiye ilçesinin yapı stokunun 3’te 1’inin yıkıldığını söyleyen İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yapımı tamamlanan konutların yüzde 97’ini hak sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti. Kaymakam Mehmet Soylu, "6 Şubat, Kahramanmaraş depremi dünyanın en büyük kara depremi ve depremden en çok etkilenen noktalardan bir tanesi de ilçemiz. Maalesef ilçemizdeki 18 bin konutluk yapı stokunun 3’te 1’i depremde yok oldu. Ya deprem anında yıkıldı ya da depremin hemen sonrasında ki hasarı sebebiyle kamu tarafından yıkıldı. 6 bin konutumuzu kaybetmiştik. Şu anda ilçemizde 6 binin üzerinde konut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edildi. Hak sahiplerimizin de yüzde 97’sine konutlarını teslim ettik. Geriye kalan yüzde 3’lük kısım da mahkeme süreçleriyle ilgili bir durumdan kaynaklanıyor. Tabi bu 3. yılında değil bundan yaklaşık 1 yıl önce teslim etmiştik. Şu anda da peyderpey iyileştirme çalışmaları neticelendi. Şu ana kadar 5 bin 397 hak sahibimiz anahtarlarını teslim aldılar ve konutlarında oturuyorlar. Toplamda 6 bin konutumuz depremde zarar gördü ama bunun yerine hızlı bir şekilde gerçekleştirilen inşa süreciyle birlikte, şehir merkezimizde 4 alanda, kırsalda da 51 mahallemizin tamamında, yerinde dönüşümlerle ve toplu alanlarla inşa edildi" dedi.

#8
Foto - İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

İslahiye ilçesinin Gaziantep’in ve bölgenin yeni İskenderun’u olacağını aktaran Soylu, "3 yıl içerisinde sadece konutlar değil, tüm kamu binalarımız yeniden inşa edildi. Tüm camilerimiz yeniden inşa edildi. Artık biz depremin 3. yılında tamamen yeni bir sayfa açıp depremi bir daha hiç anmak istemiyoruz. Çok şükür ilçemizde yaralar tamamıyla sarıldı. Gerçekten bizim milletimiz dünyanın en kadim, en değerli milleti. Devletimiz de öyle. En merhametli, en güçlü, en kudretli devleti ikisi bir araya gelince de yine bu dünyanın en büyük depreminden bu kadar hızla ve kuvvetle ayağa kalkmak mümkün oldu. İslahiye, Gaziantep’in ve bu bölgenin yeni İskenderun’u olacak diyoruz. Yeni tünellerimizle, organize sanayi bölgemizle, demir yolumuzla çok çok daha güçlü bir İslahiye göreceğiz" diye konuştu.

#9
Foto - İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı

Depreme dayanıklı inşa edilen konutlar sayesinde depremzedeler, daha yaşanabilir ve sağlam evlerde güvenli bir şekilde oturma imkanı buldu. Depremlerden bir yıl sonra yaşamın başladığı evlerde oturan depremzede vatandaşlar, devlete teşekkür ederek, artık deprem korkusu yaşamadıklarını dile getirdi.

