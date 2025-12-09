İran'ı sarsacak gelişmeyi duyurdular: Türkiye kazandı, Tahran devre dışı kaldı

Azerbaycan'ın Avrupa gaz pazarında kalıcı bir yer edinmek için yıllardır bir strateji izlediğine atıfta bulunan analizde, "SCP, TANAP ve TAP boru hatlarını içeren Güney Gaz Koridoru, ülkenin ana ihracat ağıdır. Sistem, Karadeniz'deki Şahdeniz sahasından Türkiye'ye ve ardından Avrupa'ya gaz taşıyor ve şu anda İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya da dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülkeye gaz tedarik ediyor. İhracat geçen yıl 12 milyar metreküpü aştı ve yıllık 20 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Avrupa'nın Rus gazından kurtulmaya çalıştığı bir dönemde, Azerbaycan'ın güvenilirliği jeopolitik konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor ve Türkiye önemli bir geçiş merkezi olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu durum, İran'ı giderek oyun dışı bırakıyor" ifadeleri yer aldı.