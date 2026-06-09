iOS 27 hangi iPhone’lara gelecek? Güncel uyumlu modeller listesi

Geniş bir cihaz listesi bu güncellemeyi destekliyor. Apple, geçmiş yıllarda çıkardığı akıllı telefonlarına yazılım desteği sunma geleneğini bir kez daha bozmadı. Kararlı sürümler yayınlandığında veya test süreçleri başladığında, aşağıdaki modeller güncellenebilecek: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 3 iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2 Apple, bazı rakipleri gibi resmi bir güncelleme yılı taahhüt etmiyor. Buna rağmen telefonlarını çıkış tarihlerinden sonra beş veya altı yıl boyunca desteklemeye devam ediyor. 2019 yılında vitrine çıkan iPhone 11 ailesinin listede halen yer alıyor olması bu politikanın en net örneği.