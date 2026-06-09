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Teknoloji-Bilişim
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iOS 27 hangi iPhone’lara gelecek? Güncel uyumlu modeller listesi
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iOS 27 hangi iPhone’lara gelecek? Güncel uyumlu modeller listesi

Apple, iOS 27 güncellemesini alacak iPhone modellerini resmen açıkladı. Yeni sürüm, geniş bir cihaz listesine ulaşırken bazı gelişmiş yapay zekâ özellikleri yalnızca belirli modellerde kullanılabilecek. İşte iOS 27 desteği alan tüm iPhone'lar ve güncellemeyle ilgili öne çıkan detaylar...

#1
Foto - iOS 27 hangi iPhone’lara gelecek? Güncel uyumlu modeller listesi

iOS 27 işletim sistemi, Apple tarafından dün akşam resmi olarak duyuruldu. Her yıl olduğu gibi bu sonbaharda da Apple kullanıcılarını büyük bir hareketlilik bekliyor. Uyumlu telefon modellerine sahip olanlar, eylül ayı itibarıyla bu yeni iOS sürümünü cihazlarına yükleme şansı yakalayacak. Güncelleme, muhtemelen yeni iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone modellerinin çıkışıyla eş zamanlı olarak dağıtıma çıkacak. Bu yeni nesil telefonlar, kutudan doğrudan iOS 27 yüklü şekilde çıkacak.

#2
Foto - iOS 27 hangi iPhone’lara gelecek? Güncel uyumlu modeller listesi

Geniş bir cihaz listesi bu güncellemeyi destekliyor. Apple, geçmiş yıllarda çıkardığı akıllı telefonlarına yazılım desteği sunma geleneğini bir kez daha bozmadı. Kararlı sürümler yayınlandığında veya test süreçleri başladığında, aşağıdaki modeller güncellenebilecek: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 3 iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2 Apple, bazı rakipleri gibi resmi bir güncelleme yılı taahhüt etmiyor. Buna rağmen telefonlarını çıkış tarihlerinden sonra beş veya altı yıl boyunca desteklemeye devam ediyor. 2019 yılında vitrine çıkan iPhone 11 ailesinin listede halen yer alıyor olması bu politikanın en net örneği.

#3
Foto - iOS 27 hangi iPhone’lara gelecek? Güncel uyumlu modeller listesi

HER TELEFONDA AYNI ÖZELLİKLER OLMAYACAK: iOS 27 eski cihazlara yüklenebilse bile tüm yeteneklerini sergilemeyecek. Özellikle yenilenen Siri AI deneyimi ve Apple Intelligence araçları, donanım sınırları nedeniyle eski modellerde çalışmayacak. Yine de iOS 27, eski telefonlarda gözle görülür bir performans artışı ve batarya optimizasyonu vaat ediyor. Yaklaşık yedi yıllık iPhone 11 kullanıcıları, sistemin temel yapısını ve yenilenen Liquid Glass tasarımını kullanabilecek. Soldan kaydırılarak açılan yeni bildirim merkezi gibi yapay zeka tabanlı olmayan yenilikler de bu cihazlarda aktif olacak.

#4
Foto - iOS 27 hangi iPhone’lara gelecek? Güncel uyumlu modeller listesi

Yapar zeka konusundaki donanımsal ayrım aslında iOS 18 ile başlamıştı. Apple Intelligence özelliklerini çalıştırmak için en az iPhone 15 Pro modeline sahip olmak gerekiyordu. Bu kural iOS 26 ve iOS 27 için de geçerliliğini koruyor. ChatGPT benzeri bir yapıya bürünen yeni Siri, sadece iPhone 15 Pro ve daha üstü modellerde çalışacak. Hatta eylül ayındaki çıkış döneminde, yeni Siri deneyimi için bir bekleme listesi uygulanacağı da söylentiler arasında. Apple henüz yeni sistemin tüm yeteneklerini detaylandırmış değil. iPhone 18 serisiyle birlikte sadece o modellere özel bazı yazılımsal sürprizlerin tanıtılması da bekleniyor. Bu durum özellikle geniş ekran deneyimine özel yazılım çözümleri barındıracak olan katlanabilir iPhone modeli için büyük öneme sahip.

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