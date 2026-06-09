iOS 27 hangi iPhone’lara gelecek? Güncel uyumlu modeller listesi

Yapar zeka konusundaki donanımsal ayrım aslında iOS 18 ile başlamıştı. Apple Intelligence özelliklerini çalıştırmak için en az iPhone 15 Pro modeline sahip olmak gerekiyordu. Bu kural iOS 26 ve iOS 27 için de geçerliliğini koruyor. ChatGPT benzeri bir yapıya bürünen yeni Siri, sadece iPhone 15 Pro ve daha üstü modellerde çalışacak. Hatta eylül ayındaki çıkış döneminde, yeni Siri deneyimi için bir bekleme listesi uygulanacağı da söylentiler arasında. Apple henüz yeni sistemin tüm yeteneklerini detaylandırmış değil. iPhone 18 serisiyle birlikte sadece o modellere özel bazı yazılımsal sürprizlerin tanıtılması da bekleniyor. Bu durum özellikle geniş ekran deneyimine özel yazılım çözümleri barındıracak olan katlanabilir iPhone modeli için büyük öneme sahip.