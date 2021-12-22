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Korona Virüs
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İngiltere vaka sayısında rekor kırdı

2021-12-22 21:19:24
İngiltere vaka sayısında rekor kırdı

İngiltere'de son 24 saatte 106 bin 122 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

#1
Foto - İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de günün verileri açıklandı.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de günün verileri açıklandı.

#2
Foto - Ülkede koronavirüs salgınında son 24 saatte 106 bin 122 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Ülkede koronavirüs salgınında son 24 saatte 106 bin 122 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

#3
Foto - Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 577 bin 782'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 156 bin 899'una ikinci doz da uygulandı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 577 bin 782'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 156 bin 899'una ikinci doz da uygulandı.

#4
Foto - Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 30 milyon 844 bin 888'e ulaştı.

Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 30 milyon 844 bin 888'e ulaştı.

#5
Foto - Ülkede Kovid-19 vakaları da hızla artarken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19 vakaları da hızla artarken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

#6
Foto - İngiltere, 170 bini aşkın ölümle

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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