Türkiye
5
Yeniakit Publisher
İlçe buzla kaplandı! Sıcaklık eksi 33 dereceye kadar düştü
IHA Giriş Tarihi:

İlçe buzla kaplandı! Sıcaklık eksi 33 dereceye kadar düştü

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - İlçe buzla kaplandı! Sıcaklık eksi 33 dereceye kadar düştü

İlçede gece saatlerinde termometreler eksi 33 dereceyi gösterirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava sıcaklığının eksi 26 derece olarak ölçüldüğü gözlemlendi.

#2
Foto - İlçe buzla kaplandı! Sıcaklık eksi 33 dereceye kadar düştü

Sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarına yönelen vatandaşlar, donma nedeniyle otomobillerini çalıştırmakta güçlük çekti.

#3
Foto - İlçe buzla kaplandı! Sıcaklık eksi 33 dereceye kadar düştü

Birçok araç soğuk havadan dolayı çalışmazken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

#4
Foto - İlçe buzla kaplandı! Sıcaklık eksi 33 dereceye kadar düştü

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunurken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.

