İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

İlan sayısı en çok olan site üzerinde yaptığımız incelemeye göre; 2 Kasım akşamı 571 bin 461 olan satılık konut ilan sayısı 3 Kasım akşamı 567 bin 822’ye, 4 Kasım akşamı da 564 bin 280’e geriledi. Yani sadece bir sitede iki günde konut özelinde 7 bini aşan düşüş yaşandı. Kiralıklarda ise düşüş daha sınırlı kaldı.