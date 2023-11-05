2023-11-05 12:51:50 İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti
İlan sitelerine gelen düzenleme sonrası sahte ilanlar silinmeye başlandı. Sektörün en çok bilinen üç ilan sitesinde dahi ‘satılık konut’ kategorisindeki düşüş 15 bini buldu. Yine bu sitelerdeki tüm emlak ilanları ve kiralıklarla düşüşün 25 bini aştığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri düzenleme ve denetimlerle yanıltıcı ilanların sona ereceğini, dolandırıcılıkların önüne geçileceğini dile getirirken, sahte ilanların sosyal medya platformlarına kayabileceği uyarısında bulunuyor.