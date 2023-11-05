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İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

2023-11-05 12:51:50
İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

İlan sitelerine gelen düzenleme sonrası sahte ilanlar silinmeye başlandı. Sektörün en çok bilinen üç ilan sitesinde dahi ‘satılık konut’ kategorisindeki düşüş 15 bini buldu. Yine bu sitelerdeki tüm emlak ilanları ve kiralıklarla düşüşün 25 bini aştığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri düzenleme ve denetimlerle yanıltıcı ilanların sona ereceğini, dolandırıcılıkların önüne geçileceğini dile getirirken, sahte ilanların sosyal medya platformlarına kayabileceği uyarısında bulunuyor.

#1
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

İkinci el gayrimenkul ve araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılığı ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan düzenleme 1 Kasım’da uygulamaya girdi.

#2
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

Bundan sonra kişiler ya da emlak ofisleri ilan sitelerine gayrimenkul ilanı girmek istediğinde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapacak. Böylece sahte ilan girişlerinin önüne geçilecek.

#3
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

TEK BİR SİTEDE 7 BİN DÜŞÜŞ Hürriyet'te yer alan habere göre; düzenlemenin ilk gününde çeşitlik aksaklıklar olsa da 2 Kasım itibarıyla sistem daha sağlıklı ilerlemeye başladı. Bu tarih ve sonrasındaki ilan sayısını mercek altına alındı.

#4
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

İlan sayısı en çok olan site üzerinde yaptığımız incelemeye göre; 2 Kasım akşamı 571 bin 461 olan satılık konut ilan sayısı 3 Kasım akşamı 567 bin 822’ye, 4 Kasım akşamı da 564 bin 280’e geriledi. Yani sadece bir sitede iki günde konut özelinde 7 bini aşan düşüş yaşandı. Kiralıklarda ise düşüş daha sınırlı kaldı.

#5
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

SADECE KONUT DEĞİL Bir başka popüler emlak ilan portalına sorduğumuzda ise konut, arsa, işyeri dahil tüm kategorilerde, satılık-kiralık ilan sayısında 1 Kasım sonrasında yaklaşık 7 bin gerileme olduğu, bu düşüşün 3 bin 500’ünün satılık konutta gerçekleştiği belirtildi.

#6
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

Şirketin CEO’su, şu an bir geçiş döneminde olduklarını, yaşanan düşüşle aslında gerekli elemenin gerçekleşeceğini dile getirirken, şu uyarıda bulundu: “Düzenlemede amaç fahiş fiyat artışını ve tüketicinin yanıltılmasını önlemekti.

#7
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

Ama ilan sitelerinden kaçanlar sosyal medya mecralarında faaliyete başlarsa amaca ulaşılamaz. Bu nedenle bu alanda da bir düzenleme ve denetim şart.”

#8
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

BAŞKA SİTEDE4 BİN SİLİNDİ Tüketicilerin ve emlak ofislerinin ilgi gösterdiği bir başka emlak sitesinde ise 1 Kasım sonrası 4 bin satılık konut ilanının silindiği belirtildi. Sitenin CEO’su şunları söyledi:

#9
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

“Atılan bu adım sektörün regüle edilmesi, şeffaflaşması ve tüketicinin yanıltılmaması adına oldukça kıymetli. Ama bir taraftan belirsizlikler var. Bu nedenle kimi emlak ofisleri ve şahıslar ilanlarını siliyor.

#10
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

Yeni ilan girişleri de ciddi ölçüde azaldı. Sahte ilan ilk adım, bunu vergi denetiminin izlemesini bekliyoruz. Çünkü kimlik doğrulma ile satıcı bilgilerini veriyor, sonrasında yapılacak takip ile vergi kaçırdığı da anlaşılabilir. Bu da tedirginlik yaratıyor.”

#11
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

YAPTIRIMI NE OLACAK Hem gayrimenkul hem de otomotivde mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilecek.

#12
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

Ceza ilan sitesine, şahıslara ya da emlak ofisine uygulanabilecek. Öte yandan emlak ilanlarında kimlik doğrulama sonrasında ikinci aşamada yeni kurallar da devreye girecek.

#13
Foto - İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

Emlak ofisleri ilan girişimde ‘yetki belgesi’ olduğunu ve ilgili gayrimenkul için mülk sahibinden ‘yetkilendirme belgesi’ aldığını doğrulayacak.

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