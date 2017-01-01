Huzurun ve tatilin adresi: Kuşadası

Kuşadası, Ege Bölgesi'nde yer alan Aydın iline bağlı bir ilçedir. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nın yaklaşık 106 bin olan yerli nüfusu, yaz aylarındaki yerli ve yabancı turist sayısındaki artış ile 2 milyona yaklaşmaktadır. Kuşadası'nın Aydın merkeze olan uzaklığı 71 km'dir. Kuşadası aynı zamanda İzmir'e 90km, Selçuk'a 21 km, Bodrum ve Çeşme'ye 157 km uzaklıktadır. İlçenin İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na uzaklığı ise 65 km'dir.
Kuşadası aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 3. havalimanıdır. Bu nedenle Kuşadası, uygun liman ve coğrafi koşulları nedeniyle uluslarası gemi turizminde önemli bir paya sahiptir. Ayrıca Kuşadası sınırlarında yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı da bölgenin önemli turizm alanlarından biridir. Kuşadası mavi bayraklı plajları ve su altı zenginliğiyle de ünlüdür. Yapay resif oynamasını sağlamaktadır.
Kuşadası ve adanın yer aldığı körfez, eski çağlardan bu yana birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kuşadası'nın kanıtlanmış bir bilgi olmamasına rağmen İyonyalılar tarafından "Neopolis" ismi ile kurulduğu varsayılmaktadır. Eski çağlarda da bölgenin Akdeniz'e açılan kapısı olan Kuşadası'nı İyonya ve Lidya hakimiyetinden sonra Pers'lerin kontrolüne girmiştir. Anadolu'da MÖ 546 yılında başlayan Pers hakimiyeti, MÖ 334'te Büyük İskender'in Anadolu'yu fethetmesine kadar devam eder. Pers İmparatorluğu'nun bölgedeki yenilgisinden sonra Romalıların hakimiyeti altına giren yörede Helenistik Dönem başlamış olur.
Bölge Hristiyanlar için de büyük önem taşımaktadır. Meryem Anad'nın ve havari St. Jean'ın Hristiyanlığın ilk yıllarında Efes'e yerleşmesi bölgeyi Hristiyanlar için önemli bir merkez haline getirir. Türk egemenliği 1086 yılında I. Süleyman Şah'ın bölgeyi fethetmesiyle başlar. Fetihten sonra Selçuklu Devleti'ne katılan yöre, bu dönemde kervanların Ege Bölgesi'ne açılan noktası haline gelmiştir. Ancak Selçuklu Devleti'nin egemenliği I. Haçlı Seferleri ile son bulmuş olup, bölge Bizans'ın eline geçmiştir. Bizan egemenliğinden sonra ise Menteşeoğulları ve ardından Osmanlılar bölgeye egemen olmuştur. 1413 yılında Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na katılan Kuşadası bu dönemden sonra Türklerin yönetiminde olmaya devam etmiştir. Günümüzde de kalıntıları bulunan bazı kervansaraylar ve Kuşadası'nın şehir surları, Çelebi Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
Kuşadası'nın önemli bir simgesi olan ve günümüzde Hacıfeyzullah mahallesinde bulunan Güvercinada Kalesi, Barbaros Hayrettin Paşa tarafından limanı koruması amacıyla yaptırılmıştır. Kalenin etrafındaki surlar ise Mora isyanı sırasında oluşabilecek muhtemel saldırıları önleyebilmek için yaptırılmıştır. Surlar Güvercinada'yı tamamen saracak şekilde inşa edilmiştir ve yükseliği yaklaşık 3 metredir. Kuşadası, Kurtuluş Savaşı sırasında 1919-1921 yılları arasında İtalya'nın işgaline uğramıştır. İtalyanların bölgeden çekilmesiyle Yunanistan'ın işgaline giren bölge 7 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarılmıştır.
Kuşadası tarih, turizm ve sporun bir arada bulunduğu bir tatil bölgesidir. Güzelçamlı Milli Parkı, Kuşadasına 28 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. 1966 yılında milli park statüsü kazanan bölge ziyaretçilerine muhteşem güzellikte bir doğa sunmaktadır. Kuşadası'nın tarihi alanlarından biri olan Güvercinadası Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi nedeniyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak notlarından biridir.
Aynı şekilde Kuşadası'na 20 dakika uzaklıkta bulunan Efes Harabeleri ve Meryem Ana Evi bölgeye gelen turistlerin önemli ziyaret durakları arasında yer almaktadır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti bölgeis; Çukuriçi Höyük, Selçuk Kalesi, İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii, St. John Bazilikası, Artemision, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi olmak üzere önemli yapı ve yerlerden oluşmaktadır.
Tarih boyunca Helenistik Dönem, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı hakimiyeti dönemleri dahil olmak üzere 9.000 yıllık bir yerleşim tarihine sahip olan bölge, tarihin tüm dönemlerinde kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Efes bulunduğu bu tarihi alan nedeniyle kentleşme ve mimari açısından dünya mirası oalrak kabul edilmektedir. Meryem Ana Evi'nin ise günümüzde Hristiyanlar tarafından hac bölgesi olarak görülmesi ve Osmanlı döneminde inşa edilen İslami eserler Efes'i dinler tarihi açısından da benzersiz kılmaktadır.
Kuşadası; tatil olanakları, tarihi önemi, içinde milli parkın da yer aldığı muhteşem doğasıyla Türkiye'nin çok uzun yıllardır en önemli turizm merkezlerinden biri olma özelliğini günümüzde de sürdürmektedir.