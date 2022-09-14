  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
6
Hollanda'da kuş gribi alarmı

2022-09-14 17:26:21
Hollanda'da kuş gribi alarmı

Hollanda'da şimdiye kadarki en ciddi kuş gribi salgınında 3,7 milyondan fazla tavuk, ördek ve hindi itlaf edildi.

#1
Foto - Hollanda'da kuş gribi alarmı

Avrupa'da çiftçilerin kümes hayvancılığı yasaklarına yol açabileceği endişelerine yol açan bir kuş gribi dalgası uyarısı yapıldı.

#2
Foto - Hollanda'da kuş gribi alarmı

Fransa'da hükümet, 16 milyon çiftlik kuşunun yok edildiğini açıkladı.

#3
Foto - Hollanda'da kuş gribi alarmı

Hollanda Çevre Bakanı Henk Staghouwer, yüzey alanının yüzde19'unun su olduğu bir ülkede kuş gribinin artık “ kaçınılmaz ” olduğunu belirtmişti.

#4
Foto - Hollanda'da kuş gribi alarmı

Hollanda hükümetinin hazırladığı bir raporda, kümes hayvanı çiftliklerinin suya yakın bölgelerde tamamen yasaklanması önerisi sunuldu.

#5
Foto - Hollanda'da kuş gribi alarmı

Virüsün, Sibirya'dan kışı geçiren vahşi göçmen kuşlar tarafından Hollanda'ya getirildiği ve her türlü kuş türünün enfekte olduğu ifade ediliyor. (İLKHA)

Bu da mı gelecekti başınıza! Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi de...
Dünya

Bu da mı gelecekti başınıza! Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi de...

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılacak.

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?
Gündem

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?

World Population Review tarafından düzenli olarak güncellenen listede dünyanın en zeki ülkeleri belirlendi. Türkiye'nin de olduğu listede zi..
Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

6’lı masa 90’lı yılların pazarlıklarını andırıyor
Siyaset

6’lı masa 90’lı yılların pazarlıklarını andırıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece aylar kala siyaset gündeminde çeşitli tartışmalar yaşanmaya devam ediyor.
İslam Memiş'ten altın ve dolar için son uyarı! Açık açık tarih verdi
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve dolar için son uyarı! Açık açık tarih verdi

Altın ve dolardaki yatay seyir şimdilik sürerken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasalara ilişkin çarpıcı bir tahmin geldi. İslam M..
Katar Türkiye kararını duyurdu
Ekonomi

Katar Türkiye kararını duyurdu

Katar Ticaret Odası ve üyesi 7 şirket, Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı için Kastamonu'ya gelme kararı aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23