2022-09-14 17:26:21 Hollanda'da kuş gribi alarmı
Hollanda'da şimdiye kadarki en ciddi kuş gribi salgınında 3,7 milyondan fazla tavuk, ördek ve hindi itlaf edildi.
Hollanda'da şimdiye kadarki en ciddi kuş gribi salgınında 3,7 milyondan fazla tavuk, ördek ve hindi itlaf edildi.
Avrupa'da çiftçilerin kümes hayvancılığı yasaklarına yol açabileceği endişelerine yol açan bir kuş gribi dalgası uyarısı yapıldı.
Fransa'da hükümet, 16 milyon çiftlik kuşunun yok edildiğini açıkladı.
Hollanda Çevre Bakanı Henk Staghouwer, yüzey alanının yüzde19'unun su olduğu bir ülkede kuş gribinin artık “ kaçınılmaz ” olduğunu belirtmişti.
Hollanda hükümetinin hazırladığı bir raporda, kümes hayvanı çiftliklerinin suya yakın bölgelerde tamamen yasaklanması önerisi sunuldu.
Virüsün, Sibirya'dan kışı geçiren vahşi göçmen kuşlar tarafından Hollanda'ya getirildiği ve her türlü kuş türünün enfekte olduğu ifade ediliyor. (İLKHA)
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