2024-08-23 15:14:55 Hisseli tapu sahiplerinin o hakkı ortadan kalkacak!
Hisseli tapu sahiplerine kritik uyarı geldi. O hakları ortadan kalkacak.
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Hisseli tapu sahiplerine kritik uyarı geldi. O hakları ortadan kalkacak.
Türkiye’de tapu konuları genellikle geniş bir ilgi uyandırırken, tapu sahiplerinin başına zaman zaman istenmeyen olaylar gelebiliyor. Tapu sistemi, genellikle iki tür tapu içeriyor.
Bunlar mülkiyeti tek bir kişiye ait olan müstakil tapular ve birden fazla kişiye ait olan hisseli tapular. Hisseli tapular, özel kurallara sahip olduğu için tapu sahiplerinin dikkatli olması gerekiyor.
Bir gayrimenkul, örneğin bir ev, arsa veya tarla, hisseli tapuya sahip olabilir. Hisseli tapular, iki ana türde inceleniyor.
Elbirliği Mülkiyeti: Bu tür hisseli tapularda, gayrimenkulün tüm hak sahiplerinin söz hakkı bulunur. Miras yoluyla devredilen bir gayrimenkul, elbirliği mülkiyeti olarak kabul edilir ve tüm hak sahipleri, gayrimenkulün her noktasında ortaklığa sahiptir.
Paylı Mülkiyet: Elbirliği mülkiyeti, paylı mülkiyete dönüştürülebilir. Bu durumda, hisseli tapu üzerindeki her ortağın gayrimenkulün hangi kısmında hak sahibi olduğu belirlenir. Ancak, bu değişiklik müstakil tapuya dönüşüm değil, sadece kullanım haklarının düzenlenmesidir.
Hisseli tapuların satışında ise önemli bir detay dikkat çekiyor. Hisse paylarından birisinin satışı gerçekleştirilecekse, diğer ortakların önalım hakkı vardır. Öncelikli alım hakkı kullanılmadan yapılan satışların iptali mümkündür, bu nedenle hissedarlar geniş bir güvence altındadır.
BU DURUMDA ÖNALIM HAKKI ORTADAN KALKACAK Ancak, icradan yapılan satışlar istisna oluşturur. İcralık borç nedeniyle hisse payı satışa çıkarıldığında, önalım hakkı ortadan kalkar ve üçüncü kişiler hisse payını satın alabilir.
Üçüncü kişilerin gayrimenkule ortak olması durumunda, süreç karmaşıklaşabilir. Yeni ortak, tapunun tamamını satın almak isteyebilir ve bazı yasal hakları olabilir. Hissedarların icralık borçlarının kontrol edilmesi ve bu durumların tapuya şerh olarak düşürülüp düşürülmediğinin gözden geçirilmesi, gayrimenkulün güvenliğini sağlamak adına önemlidir.
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