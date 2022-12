Hikayeyi bir de ondan dinleyin... Şehirden köyüne döndü şimdi ihracata hazırlanıyor

Ürettiğimiz domatesler, salatalıklar rağbet görmeye, satışlar iyi gitmeye, pazarımız ilerlemeye başladı. Talep beklediğimizden daha çok olunca biraz daha büyüyelim istedik. 9 dönüm daha sera yaptıktan sonra toplam 13 dönüm arazide 13 seramız oldu. Burası sahil iklimine sahip olduğu için şu an 12. ay içindeyiz 1. aya gireceğiz ve biz halen üretime devam ediyoruz. Şu an her şey yolunda gidiyor. Ama hava şartları biraz üzeceği için biraz hızlandırdık. Ama ocak ayı ortalarına kadar domatesi üşütmediğimiz sürece devam edeceğiz. Bu bölgeyi kalkındırmak istiyorum. Sonuna kadar da devam edeceğim” dedi.