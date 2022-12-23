Hikayeyi bir de ondan dinleyin... Şehirden köyüne döndü şimdi ihracata hazırlanıyor

“Artık yeter bu gurbetlik” Evli ve bir çocuk babası Öğsüz yaptığı açıklamada, İstanbul’da yaşadığı dönemde işlerinin çok iyi olduğunu 25 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Anne babasına duyduğu özlemi bastıramadığını belirten Öğsüz, “2003-2004 sezonunda İstanbul’a gittim. Turizm, servisçilik ve tekstil işleri ile uğraşıyordum. Orada gelirim gayet güzeldi. Ama gurbette olduğumuz için memlekete bir defa gelebiliyoruz. Anne babaya doyamadan, görüşemeden tekrar dönüyorduk. Artık yeter bu gurbetlik dedim. Gurbetlikten sonra Konya’ya dönüş kararı aldım. Hadim Göksu şelalesine yakın bölgede Yukarı Eşenler’in arazilerinde bir dönüme sera kurup domates yetiştiriciliğine başladım. Bu bir dönümlük serada ölçtük, tarttık, geliri-gideri, hesabı nasıl diye baktık. Geliri-gideri iyi olduğunu gördük. Biraz daha geniş çaplı olsun istedik 3 tane daha sera kurduk.