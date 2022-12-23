2022-12-23 13:27:02 Hikayeyi bir de ondan dinleyin... Şehirden köyüne döndü şimdi ihracata hazırlanıyor
İstanbul’da tekstil ve turizm işletmeciliği yapan 33 yaşındaki Mehmet Öğsüz, ailesine duyduğu özlemi gidermek amacıyla işini bırakıp Konya’nın Hadim ilçesindeki Yukarı Eşenler köyüne dönerek 13 dönüm araziye sera kurdu. İstanbul’da 15 yıldır tekstil ve turizm işiyle uğraşan Mehmet Öğsüz, anne-baba özlemi ağır basınca köyüne dönüp tarımla uğraşmaya karar verdi. İlçedeki düşük rakım ve mikroklima iklime sahip Aladağ vadisinde 1 dönümlük arazi satın alarak domates serası kuran Öğsüz, 3 yıl içinde sera sayısını 13 dönüme çıkardı.