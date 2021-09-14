2021-09-14 10:51:57 Herkesin cevap aradığı soru! Grip veya nezle ile koronavirüs arasındaki farklar neler?
Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Camların kapandığı bugünlerde bazı alerji belirtilerinde artışlar da meydana geldi. Sonbahar alerjilerinin tetikleyicilerinin farklı olduğunu, ancak ilkbahar ve yaz aylarında olduğu kadar çok belirtiye neden olabileceğini ve bazı alerjilerin sonbaharda alevlenebileceğini belirten İstanbul Alerji Kurucusu, Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay önemli uyarılarda bulundu.