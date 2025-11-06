Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

Herkesin telefonunda var: İşte, her gün kullandığınız 8 uygulamanın güvenliği tehdit eden özellikleri! Dijital güvenlik uzmanları, gizlilik politikalarının ne kadar katı olursa olsun tam koruma sağlamadığını belirtiyor. Bazı uygulamalar konumunuzu, kişisel konuşmalarınızı, hatta arama geçmişinizi bile izliyor. ABD merkezli teknoloji haber sitesi BGR, kullanıcı verilerini gizlice toplayan sekiz popüler uygulamayı mercek altına aldı.