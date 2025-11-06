  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

Akıllı telefonlar günlük hayatın merkezinde yer alırken, sık kullanılan bazı popüler uygulamaların kullanıcı verilerini izlediği ve kişisel bilgileri üçüncü taraflara aktarabildiği iddia ediliyor. Konum bilgisi, mikrofon erişimi, rehber taraması ve arka planda çalışan veri toplama sistemleri, güvenlik uzmanlarının en çok dikkat çektiği noktalar arasında. Uzmanlar, kullanıcıların uygulama izinlerini düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini hatırlatıyor.

#1
Foto - Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

Herkesin telefonunda var: İşte, her gün kullandığınız 8 uygulamanın güvenliği tehdit eden özellikleri! Dijital güvenlik uzmanları, gizlilik politikalarının ne kadar katı olursa olsun tam koruma sağlamadığını belirtiyor. Bazı uygulamalar konumunuzu, kişisel konuşmalarınızı, hatta arama geçmişinizi bile izliyor. ABD merkezli teknoloji haber sitesi BGR, kullanıcı verilerini gizlice toplayan sekiz popüler uygulamayı mercek altına aldı.

#2
Foto - Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

1. SİRİ (APPLE) | Apple'ın sesli asistanı Siri, gizlilik tartışmalarının odağında. 2019'da Apple'ın, Siri'nin performansını geliştirmek amacıyla kullanıcı ses kayıtlarını dinlemesi için sözleşmeli personel çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Bu kayıtlar arasında özel görüşmeler, tıbbi konuşmalar ve kişisel diyaloglar da yer alıyordu. Şirket bu olay sonrası 95 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Siri verilerinin depolandığı iddiasıyla Fransa'da Apple hakkında hâlen soruşturma yürütülüyor.

#3
Foto - Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

2. GOOGLE CHROME | Google'ın popüler tarayıcısı, Gizli Mod özelliğine rağmen kullanıcı verilerini toplamayı sürdürmekle suçlanıyor. 2024'te Google, milyarlarca tarama kaydını silmek zorunda kaldı. Aynı yıl, kullanıcıların "izleme" ayarını kapatmasına rağmen veri topladığı gerekçesiyle şirkete 425 milyon dolar ceza kesildi.

#4
Foto - Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

3. FACEBOOK VE INSTAGRAM (META) | Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta, veri gizliliği konusunda en çok eleştirilen şirketlerden biri. 2025'te Avrupa Birliği, kullanıcılara "reklamları görmek için ödeme yapın veya onay verin" seçeneği sunan uygulaması nedeniyle şirkete 200 milyon avro para cezası verdi. Instagram da özellikle genç kullanıcıların verilerini korumada yetersiz kaldığı gerekçesiyle sık sık gündeme geliyor.

#5
Foto - Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

4. TIKTOK | TikTok, kullanıcı verilerini yeterince koruyamadığı için İrlanda Veri Koruma Otoritesi tarafından 530 milyon avro ceza aldı. Uygulamanın, kullanıcıların tuş vuruşlarını ve etkileşim alışkanlıklarını kaydettiği belirlendi. Bu durum, platformun gizlilik güvenliğini ciddi şekilde tartışmalı hale getirdi.

#6
Foto - Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

5. DOORDASH | Yemek dağıtım hizmeti DoorDash, 2024'te gizlilik ihlali nedeniyle Kaliforniya Başsavcılığı tarafından cezalandırıldı. Şirketin, kullanıcıların isim, adres ve sipariş geçmişini pazarlama firmalarıyla paylaştığı ortaya çıktı. Ayrıca uygulamanın, gereksiz biçimde tarayıcı geçmişi, kişiler ve finansal bilgilere erişim talep ettiği de tespit edildi.

#7
Foto - Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

6. ÜCRETSİZ VPN UYGULAMALARI | Zimperium zLabs tarafından yapılan araştırmaya göre iOS'ta yer alan 800 ücretsiz VPN'in %'inde gizlilik bildirimi bulunmuyor. Yani hangi verilerin toplandığı veya kimlerle paylaşıldığı belirsiz. Uzmanlar, kullanıcıların gizlilik amacıyla indirdiği bu uygulamaların aslında veri satışı yapan arka plan servislerine dönüşebileceğini söylüyor.

#8
Foto - Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

7. LINKEDIN | Profesyonel ağ olarak bilinen LinkedIn de veri toplama konusunda gündemde. Platform, kullanıcıların iş geçmişi, bağlantıları ve etkinlik kayıtlarını analiz amaçlı kullandığı için 2024'te 310 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

#9
Foto - Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

8. TEMİZLEYİCİ UYGULAMALAR | Cihaz hızlandırıcı veya depolama alanı temizleyici olarak tanıtılan birçok uygulama, bellek optimizasyonu yaparken konum, cihaz kimliği ve uygulama kullanım verilerini topluyor. Surfshark'ın 2025 tarihli araştırmasına göre bu uygulamaların p'i, topladığı bilgileri üçüncü taraflara aktarıyor.

#10
Foto - Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ? Uzmanlar, kullanıcıların telefon ayarlarından uygulama izinlerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve gereksiz erişimleri kapatmalarını öneriyor. Ayrıca "ücretsiz" olarak sunulan VPN, temizleyici veya güvenlik uygulamalarına karşı temkinli olunmalı. Veri gizliliği konusunda en etkili koruma, yalnızca güvenilir kaynaklardan indirilen uygulamaları kullanmak ve erişim izinlerini minimumda tutmaktan geçiyor.

