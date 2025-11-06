Haber Merkezi Giriş Tarihi: Herkesin cebinde ama kimse fark etmiyor! O uygulamalar gizliliği nasıl tehlikeye atıyor!
Akıllı telefonlar günlük hayatın merkezinde yer alırken, sık kullanılan bazı popüler uygulamaların kullanıcı verilerini izlediği ve kişisel bilgileri üçüncü taraflara aktarabildiği iddia ediliyor. Konum bilgisi, mikrofon erişimi, rehber taraması ve arka planda çalışan veri toplama sistemleri, güvenlik uzmanlarının en çok dikkat çektiği noktalar arasında. Uzmanlar, kullanıcıların uygulama izinlerini düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini hatırlatıyor.