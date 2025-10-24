Herkese ibret olsun: Vatandaşa yanlış yapan pazarcıya ceza!

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahçelievler Belesiyesi vatandaşa kaba davranan pazarcının tezgahını 15 gün süreyla kapatıp tezgahına yazı astı.

1
#1
Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü pazar denetimlerinde vatandaşların şikayetlerini dinledi.

#2
Hürriyet Mahallesi ve Siyavuşpaşa semt pazarlarında rutin kontroller sırasında vatandaşların şikayeti üzerine yapılan inceleme örnek bir uygulamaya dönüştü. Ekipler, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan pazar alanında yaptıkları denetimde bir esnafın tezgahın ön kısmına kaliteli ürünleri, arka kısmına ise daha düşük kalitedeki ürünleri yerleştirdiğini tespit etti. Ayrıca pazarcının vatandaşlara karşı kaba davrandığı da belirlendi. Zabıta ekipleri, hem vatandaşlara karşı saygısız tutum hem de ürünlerde yanıltıcı düzenleme nedeniyle pazarcıya 15 gün tezgah kapatma ve idari para cezası uyguladı. Uygulama kapsamında tezgahın bulunduğu alana, "Bu tezgah vatandaşa kaba davranmaktan dolayı kapatılmıştır" ve "Bu tezgahın önündeki ve arkasındaki ürünlerin farklı olmasından dolayı kapatılmıştır" yazılı uyarı pankartları asıldı.

#3
Siyavuşpaşa pazar alanında ise bir vatandaş balık tezgahından aldığı ürünün eksik gramaj ile kendisine verildiğini belirterek, zabıta ekiplerine şikayette bulundu. Tezgahın olduğu alana gelen ekipler tezgahta inceleme yaparken, vatandaş ile esnaf arasında tartışma çıktı. Esnafın vatandaşa sert bir şekilde çıkıştığını ve kaba davrandığını gören ekipler, tezgahı kapatma kararı aldı. Kapatılan tezgahın bulunduğu alana yine aynı şekilde, "Bu tezgah vatandaşa kaba davranmaktan dolayı kapatılmıştır" ve "Bu tezgahın önündeki ve arkasındaki ürünlerin farklı olmasından dolayı kapatılmıştır" yazılı pankart asıldı.

#4
"AMACIMIZ ESNAFIMIZIN AHLAKİ DEĞERLERE UYGUN ŞEKİLDE TİCARET YAPMASINI SAĞLAMAKTIR" Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz sınırları içinde vatandaşımıza çürük ürün satmaya çalışan, fahiş fiyat uygulayan ya da kötü davranan esnafa asla göz yummayız. Ahilik, sadece esnafın değil, toplumun vicdanıdır. Dürüstlük, saygı, helal kazanç ve müşteri memnuniyeti bu kültürün temel taşlarıdır. Biz de Bahçelievler'de bu anlayışı yaşatmak istiyoruz. Vatandaşımıza saygısızlık eden ya da hileli satış yapan kim olursa olsun karşısında zabıtamızı ve belediyemizi bulacaktır. Amacımız cezalandırmak değil, esnafımızın ahlaki değerlere uygun şekilde ticaret yapmasını sağlamaktır" dedi.

#5
Bahçelievler Belediyesi'nin bu uygulaması, hem vatandaşlar hem de esnaf camiası tarafından "İstanbul'da bir ilk" olarak değerlendirilirken, ilçede dürüst ticaret anlayışının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak kaydedildi. Yapılan uygulamaya vatandaşlardan da destek geldi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, zabıta ekiplerinin uygulamaları ve denetimleri sayesinde alışverişlerini daha rahat bir şekilde yaptıklarını dile getirdi.

#6
"MÜŞTERİ VELİNİMET OLMALI" Pazar esnafının yanlış yaptığını belirten Elif Şancı, "Pazarcının yaptığını kötü buluyorum, yanlış yapmış. Müşteri velinimeti olmalı. İyi mal satması lazım. Ben de bir defasında kötü ürün nedeniyle tartıştım. Bana olmadık şeyler söylemişti, ürünleri bıraktım. Belediye bu şekilde çok güzel yapmış" dedi.

#7
"ZABITA EKİPLERİNİ TEBRİK EDİYORUM" Kendisinin de esnaf olduğunu ve yapılan uygulamanın çok doğru olduğunu belirten İsmail Tekin, "Çok iyi buluyorum belediyenin uygulamasını, müşteri velinimettir. Biz de esnafız. Olması gerekeni zabıta arkadaşlar yapmış, tebrik ediyorum. İyileri öne, çürükleri arkaya koyma durumuyla çok karşılaşıyorduk ama artık denetimler etkili oluyor" diye konuştu. kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HÜSEYİN

biraz da şu kodamanları denetleseniz keşke, gücünüz anca fakire, küçük esnafa yetiyor. Kodamanlar milyonlar götürüyor, sizin gözünüz pazarcının 10 lirasında.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
