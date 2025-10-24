Herkese ibret olsun: Vatandaşa yanlış yapan pazarcıya ceza!

"AMACIMIZ ESNAFIMIZIN AHLAKİ DEĞERLERE UYGUN ŞEKİLDE TİCARET YAPMASINI SAĞLAMAKTIR" Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz sınırları içinde vatandaşımıza çürük ürün satmaya çalışan, fahiş fiyat uygulayan ya da kötü davranan esnafa asla göz yummayız. Ahilik, sadece esnafın değil, toplumun vicdanıdır. Dürüstlük, saygı, helal kazanç ve müşteri memnuniyeti bu kültürün temel taşlarıdır. Biz de Bahçelievler'de bu anlayışı yaşatmak istiyoruz. Vatandaşımıza saygısızlık eden ya da hileli satış yapan kim olursa olsun karşısında zabıtamızı ve belediyemizi bulacaktır. Amacımız cezalandırmak değil, esnafımızın ahlaki değerlere uygun şekilde ticaret yapmasını sağlamaktır" dedi.