Herkese ibret olsun: Vatandaşa yanlış yapan pazarcıya ceza!

Hürriyet Mahallesi ve Siyavuşpaşa semt pazarlarında rutin kontroller sırasında vatandaşların şikayeti üzerine yapılan inceleme örnek bir uygulamaya dönüştü. Ekipler, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan pazar alanında yaptıkları denetimde bir esnafın tezgahın ön kısmına kaliteli ürünleri, arka kısmına ise daha düşük kalitedeki ürünleri yerleştirdiğini tespit etti. Ayrıca pazarcının vatandaşlara karşı kaba davrandığı da belirlendi. Zabıta ekipleri, hem vatandaşlara karşı saygısız tutum hem de ürünlerde yanıltıcı düzenleme nedeniyle pazarcıya 15 gün tezgah kapatma ve idari para cezası uyguladı. Uygulama kapsamında tezgahın bulunduğu alana, "Bu tezgah vatandaşa kaba davranmaktan dolayı kapatılmıştır" ve "Bu tezgahın önündeki ve arkasındaki ürünlerin farklı olmasından dolayı kapatılmıştır" yazılı uyarı pankartları asıldı.