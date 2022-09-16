  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Emlak Rehberi
11
Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

2022-09-16 11:22:47
Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek dev sosyal konut projesinin başvuruları dün itibarıyla başladı. 'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinde başvuru sayısı bugün saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı. Projenin en geç 2 sene içinde tamamlanması planlanıyor. Başvuru patlamasına neden olan dev konut projesinde en çok merak edilenlerden biri ise örnek daireler... İşte ilk kez görüntülenen TOKİ örnek daireleri ve merak edilenler...

#1
Foto - Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Başvurular daha ikinci günden 1.5 milyonu aştı. Ev sahibi olmak isteyenler, kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelip uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal konutlarla ilgili merak edilen çok sayıda soru var.

#2
Foto - Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

İŞTE TOKİ ÖRNEK DAİRELERİ Sosyal konutta örnek ev gösterildi. TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur, CNN TÜRK Muhabiri Burçak Bozkuş ile birlikte örnek TOKİ evini gezdi. Sungur, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında yapılacak evlere dair merak edilenleri cevapladı.

#3
Foto - Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

İstanbul'da 3 noktada çalışmalar sürdüğünü söyleyen TOKİ Başkan Yardımcısı, yüzde 10'luk peşinat ödenip sözleşme imzalanacağını belirtti.

#4
Foto - Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

ÖRNEK DAİRELER GEZİLEBİLECEK "Gençlere özel bir kontenjan ayırdık" diyen Sungur "Vatandaş örnek daireleri gezebilir" dedi. En geç 2 sene içinde tamamlanması planlanan projede başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek.

#5
Foto - Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

UZUN VE GENİŞ KORİDOR Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek inşa edilen dairelerde her şey düşünülmüş durumda. Vatandaşların güvenlik şekilde yaşamayı için dizayn edilen konutlarda çelik kapı kullanılıyor. Kapıdan girişte uzun ve geniş bir koridor uzanıyor.

#6
Foto - Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

GENİŞ SALON KULLANIŞLI MUTFAK Sabah Gazetesi'nin haberine göre Türk aile yapısını baz alan TOKİ, inşa ettiği konutların ortak kullanım alanları olan salonları oldukça geniş inşa ediyor.

#7
Foto - Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

Büyük pencerelerle salonların havadan ve ferah olması sağlanıyor. Salon ile mutfaktan girilebilen balkon vatandaşlara eşsiz bir yaşam alanı sunuyor.

#8
Foto - Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

Ev hanımlarının rahatça kullanabileceği mutfak tasarlayan TOKİ, dörtlü bölümden ve üçlü raflardan oluşan mutfak dolapları, beyaz eşyaların rahatlıkla yerleştirileceği bölmeler tasarlamış durumda.

#9
Foto - Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

Oda ve yatak odalarının da havadar ve ferah olması konusunda hassas davranan TOKİ, odalarda geniş pencere kullandı. Doğalgaz petekleri, ısıyı tüm alana dağıtacak şekilde kuruldu. Vatandaşların rahat etmesi için tüm detayları düşünen TOKİ, yatak odalarında ebeveynler için ayrı bir banyo ve tuvalet koydu.

#10
Foto - Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

Depreme dayanıklı, otopark sorunu olmayan destinasyon alanlarıyla birlikte 2+1 ve 3+1 konutlar inşa eden TOKİ, projelerini anahtar teslim şekilde yapıyor. Hak sahibi anahtarını teslim aldıktan sonra kısa süre içinde dairesine taşınabiliyor.

Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye isterse bunu yaparız
Gündem

Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye isterse bunu yaparız

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, “Eğer Türk ortaklarımız ilave gaz hacmi isterse temin ederiz” dedi
Erdoğan'dan sürpriz açıklama: Keşke Esed gelseydi onunla...
Gündem

Erdoğan'dan sürpriz açıklama: Keşke Esed gelseydi onunla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esed ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm" dediği ortaya..
Cihat Yaycı Azerbaycan'a yapılan saldırıda 3 ülkeyi işaret etti
Gündem

Cihat Yaycı Azerbaycan'a yapılan saldırıda 3 ülkeyi işaret etti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir süredir devam eden gerilim, geçtiğimiz günlerde sınır hattında çatışmalara döndü. Konuya ilişkin önem..
İmamoğlu'nun Halk TV operasyonu tam gaz sürüyor! Kanalda CHP'lileri şoke eden istifa
Medya

İmamoğlu'nun Halk TV operasyonu tam gaz sürüyor! Kanalda CHP'lileri şoke eden istifa

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya'yı FOX'tan Halk TV'ye transfer ettiği iddialarından sonra kanalda gündemi sarsan bir istifa daha ..
Beslemeyin asın bunları! Kalleşler tutuklandı
Gündem

Beslemeyin asın bunları! Kalleşler tutuklandı

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde görevini yapan güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren kalleşler tutuklanarak cezaevine gönderildi...
Pelosi, Ermenistan için harekete geçti
Dünya

Pelosi, Ermenistan için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Azerbaycan ile çatışmaların ardından bu hafta sonu Ermenista..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23