2022-09-16 11:22:47 Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek dev sosyal konut projesinin başvuruları dün itibarıyla başladı. 'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinde başvuru sayısı bugün saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı. Projenin en geç 2 sene içinde tamamlanması planlanıyor. Başvuru patlamasına neden olan dev konut projesinde en çok merak edilenlerden biri ise örnek daireler... İşte ilk kez görüntülenen TOKİ örnek daireleri ve merak edilenler...