Herkes çiğ daha sağlıklı sanıyor! Oysa bu sebzeler pişince değer kazanıyor

Ispanak, kalsiyum ve demir gibi önemli mineraller içeren sebzelerden biri. Ancak ıspanakta bulunan oksalik asit, bu minerallerin vücut tarafından emilmesini zorlaştırabiliyor. Ispanak pişirildiğinde oksalik asit azalıyor ve mineraller daha ulaşılabilir hale geliyor. Bu noktada pişirme süresi büyük önem taşıyor. Ispanağı uzun süre pişirmek yerine kısa süre sotelemek ya da hafif buharda pişirmek daha doğru bir yöntem olabilir. Böylece hem oksalik asit etkisi azalır hem de C vitamini kaybı en aza indirilebilir. Ispanak sarımsak ve zeytinyağıyla hafif sotelenebilir, çorbalara ve yemeklere pişirme sonunda eklenebilir ya da limon gibi C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketilebilir. Bu kombinasyon, demir emilimini desteklemek açısından da güçlü bir seçenek olabilir.