Herkes artık serbestçe birbirine yavşak mı diyecek?

Anayasa Mahkemesi, derece mahkemelerinin karikatürdeki “yavşak” kelimesine takılıp paylaşımın bağlamını, mizahi yönünü ve tarafların konumlarını dikkate almadığını vurguladı. Kararda, “İlk derece mahkemesi, ifade özgürlüğü ile şeref ve itibarın korunması arasında adil bir denge kurmamıştır. Mahkûmiyet kararının, demokratik toplumda zorunlu bir ihtiyaca karşılık geldiği söylenemez. Rahatsız edici de olsa bu tür eleştirilerin cezalandırılması, toplumda otosansür yaratır ve çoğulcu demokrasiyi zayıflatır.”ifadelerine yer verildi. AYM, ihlalin sonuçlarını gidermek amacıyla dosyanın Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yeniden yargılama için gönderilmesine ve başvurucuya 34 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.