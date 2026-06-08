Spor Yapanlar Daha Fazla Su Tüketmeli Yaz aylarında yürüyüş, koşu ve açık hava sporları yapan vatandaşların da sıvı kaybına karşı önlem alması gerekiyor. Uzmanlar, egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında düzenli su tüketilmesini öneriyor. Özellikle sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde spor yapılmasının daha sağlıklı olduğuna dikkat çekilirken, yoğun egzersizlerde terle kaybedilen sıvının mutlaka yerine konulması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, çay, kahve ve gazlı içeceklerin suyun yerini tutmadığını hatırlatarak yaz aylarında su tüketiminin artırılmasını tavsiye ediyor. Açık renkli idrarın yeterli sıvı alımının göstergelerinden biri olduğunu belirten uzmanlar, baş dönmesi, ağız kuruluğu ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerin susuzluğa işaret edebileceğini ifade ediyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Uşak'ta uzmanlar, vatandaşların gün boyunca yanlarında su bulundurmalarını ve özellikle çocuklar, yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan kişilerin sıvı tüketimine daha fazla özen göstermelerini öneriyor.