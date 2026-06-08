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#1
Foto - Her şeyden önce günde 2,5 litre su için: Uzman isimler endişe duyuyor... Yaz için yeni hesaplama

Özellikle yaz aylarında terleme yoluyla kaybedilen sıvı miktarının arttığını belirten sağlık uzmanları, günlük su ihtiyacının kişiden kişiye değiştiğini ancak birçok vatandaşın yeterli miktarda su tüketmediğini ifade ediyor. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde Uşak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, uzmanlar susamayı beklemeden düzenli su içilmesi gerektiğini vurguluyor. Yetersiz su tüketimi baş ağrısı, halsizlik, dikkat dağınıklığı ve sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

#2
Foto - Her şeyden önce günde 2,5 litre su için: Uzman isimler endişe duyuyor... Yaz için yeni hesaplama

Uzmanlara göre günlük su ihtiyacı yaşa, cinsiyete, fiziksel aktivite düzeyine ve hava sıcaklığına göre farklılık gösteriyor. Genel olarak, 4-8 yaş arası çocukların günlük 1-1,5 litre, 9-13 yaş grubunun 1,5-2 litre, Yetişkin kadınların yaklaşık 2 litre, Yetişkin erkeklerin ise 2,5-3 litre su tüketmesi öneriliyor. Yaz aylarında bu miktarların sıcaklık ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak artabileceği belirtiliyor.

#3
Foto - Her şeyden önce günde 2,5 litre su için: Uzman isimler endişe duyuyor... Yaz için yeni hesaplama

Çocuklarda Susuzluk Riski Yüksek! Okulların kapanmasına az bir süre kalmasıyla birlikte açık havada daha fazla vakit geçirecek çocukların sıvı kaybına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, oyun oynarken su içmeyi unutan çocuklarda susuzluk belirtilerinin daha hızlı ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Ailelerin çocuklara düzenli aralıklarla su içme alışkanlığı kazandırması öneriliyor. Tarım İşçileri İçin Hayati Uyarı! Tarımın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu Uşak'ta özellikle Banaz, Eşme, Karahallı ve Sivaslı ilçelerinde çalışan tarım işçileri için su tüketimi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, güneş altında uzun saatler çalışan kişilerin saat başı su tüketmesine dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Yüksek sıcaklık altında çalışan kişilerde günlük sıvı ihtiyacının 4 ila 6 litreye kadar çıkabildiği ifade edilirken, yalnızca susadıkça su içmenin yeterli olmadığı vurgulanıyor.

#4
Foto - Her şeyden önce günde 2,5 litre su için: Uzman isimler endişe duyuyor... Yaz için yeni hesaplama

Spor Yapanlar Daha Fazla Su Tüketmeli Yaz aylarında yürüyüş, koşu ve açık hava sporları yapan vatandaşların da sıvı kaybına karşı önlem alması gerekiyor. Uzmanlar, egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında düzenli su tüketilmesini öneriyor. Özellikle sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde spor yapılmasının daha sağlıklı olduğuna dikkat çekilirken, yoğun egzersizlerde terle kaybedilen sıvının mutlaka yerine konulması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, çay, kahve ve gazlı içeceklerin suyun yerini tutmadığını hatırlatarak yaz aylarında su tüketiminin artırılmasını tavsiye ediyor. Açık renkli idrarın yeterli sıvı alımının göstergelerinden biri olduğunu belirten uzmanlar, baş dönmesi, ağız kuruluğu ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerin susuzluğa işaret edebileceğini ifade ediyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Uşak'ta uzmanlar, vatandaşların gün boyunca yanlarında su bulundurmalarını ve özellikle çocuklar, yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan kişilerin sıvı tüketimine daha fazla özen göstermelerini öneriyor.

#5
Foto - Her şeyden önce günde 2,5 litre su için: Uzman isimler endişe duyuyor... Yaz için yeni hesaplama

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