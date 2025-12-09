IHA Giriş Tarihi: Her sene para basıyor: Burası darphane değil lise
Bir okuldan çok üretim merkezi gibi çalışan Gaziantep’teki GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileriyle birlikte günde 25 bin ekmek üreterek hem kentteki ihtiyaca katkı sağlıyor hem de ciddi bir gelir elde ediyor. Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Okullarımız Üretiyor Projesi" kapsamında okulda kurulan fırında ekmek üretiyor. Şehitkamil ilçesinin Alpaslan Mahallesi’nde bulunan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan fırında usta öğreticiler ve uzman öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı ekmekler, kentteki hastane ve pansiyonlu okulların yanı sıra bazı kamu kurumlarına da gönderiliyor.