Hem eğitim hem kazanç! Bu okul fabrika gibi çalışıyor

Dicle Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Tekay, okullarında güzellik hizmetleri alanı kapsamında cilt ve saç bakımı konularında eğitim verdiklerini söyledi. Tekay, ''Her iki alanda da uygulama ve üretim atölyelerimiz bulunuyor. Uygulama atölyelerinde öğrencilerimiz alanla ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenirken, üretim atölyelerinde bu bilgileri hayata geçiriyorlar. 9’uncu sınıfta derslerimiz ağırlıklı olarak teorik olarak başlıyor. 10’uncu sınıfta uygulamalı derslerle birlikte öğrenciler danışanlara yapılan uygulamaları gözlemliyor. 11’inci sınıfta gözlemlemenin yanı sıra uygulamalarda aktif olarak yer almaya başlıyorlar. 12’nci sınıfta ise öğrencilerimiz, ilimizde bulunan güzellik atölyeleri ve büyük işletmelere gönderilerek beceri eğitimi alıyorlar. Okulumuzda eğitimin yanı sıra hizmet üretimi de gerçekleştiriyoruz. Hem saç bakımı hem de cilt bakımı alanlarında dışarıdan gelen danışanlarımıza hizmet veriyoruz. Danışanlarımızı okulumuzda daha sık görebilmek için fiyatlarımızı piyasa değerinin altında tutuyoruz. Buradaki amacımız, kar elde etmekten çok öğrencilerimizin daha fazla uygulama yapabilmelerini ve tecrübelerini artırmalarını sağlamak. Öğrencilerimiz bu uygulamaları uzmanlar, usta öğreticiler ve öğretmenler eşliğinde uygulamalar yapıyorlar. Mezun olan öğrencilerimiz, isterlerse 4 yıllık veya 2 yıllık yükseköğrenimlerine devam edebiliyor, isterlerse sektörde iş bulabiliyorlar. Ayrıca mezuniyetleriyle birlikte aldıkları iş yeri açma belgesi sayesinde kendi işletmelerini de kurabiliyorlar. Öğrencilerimiz sadece mesleki anlamda değil, sosyal konularda da son derece duyarlı ve istekliler. Okulumuzda güzellik hizmetleri ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarında elde edilen tüm gelirler Gazze’ye yardım olarak gönderilecektir. Tüm öğrencilerimize bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.