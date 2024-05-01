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Hem donsuz, hem arsız Nihal Candan hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmişti! Yaptığı son hareket asıl bu milleti "hasta" etti! Tıkın şu kadını tekrar içeri

2024-05-01 14:51:00
Hem donsuz, hem arsız Nihal Candan hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmişti! Yaptığı son hareket asıl bu milleti “hasta” etti! Tıkın şu kadını tekrar içeri

Uydurma delillerle hapse atılan 28 Şubat mazlumları cezaevinde çürürken popüler kültürün dayattığı fenomenler ve cuntacılar en ufak rahatsızlıkta adli tıp raporuyla bir bir tahliye oluyor. Aralarında Çevik Bir, Çetin Saner ve Hakkı Kılınç’ın yer aldığı çok sayıda cuntacı tahliye edilirken, geçtiğimiz günlerde de dolandırıcılıktan tutuklu yargılanan Nihal Candan isimli sözde sosyal medya fenomeni hasta olduğu gerekçesiyle salıverildi. 

#1
Foto - Hem donsuz, hem arsız Nihal Candan hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmişti! Yaptığı son hareket asıl bu milleti "hasta" etti! Tıkın şu kadını tekrar içeri

Nihal Candan’ın anoreksiya hastalığı nedeniyle kilo kaybettiği ve bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğu iddia edildi.

#2
Foto - Hem donsuz, hem arsız Nihal Candan hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmişti! Yaptığı son hareket asıl bu milleti "hasta" etti! Tıkın şu kadını tekrar içeri

Ancak Nihal Candan, sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesine rağmen, önce kuaföre, ardından televizyonlara röportaja gitti.

#3
Foto - Hem donsuz, hem arsız Nihal Candan hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmişti! Yaptığı son hareket asıl bu milleti "hasta" etti! Tıkın şu kadını tekrar içeri

Candan'ın son olarak Show Haber muhabiri ile Ortaköy'de dolaşması, börek yemesi ve özel hayatını anlatması tepki çekti.

#4
Foto - Hem donsuz, hem arsız Nihal Candan hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmişti! Yaptığı son hareket asıl bu milleti "hasta" etti! Tıkın şu kadını tekrar içeri

İlginç anlar sosyal medyada da tepki çekti ve "Bu ne ya kadını evcil hayvan gibi dolaştırıyorlar", "Böyle hastalık mı olur?", "Hasta ise hastaneye gitsin" yorumları geldi.

#5
Foto - Hem donsuz, hem arsız Nihal Candan hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmişti! Yaptığı son hareket asıl bu milleti "hasta" etti! Tıkın şu kadını tekrar içeri

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