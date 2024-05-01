Hem donsuz, hem arsız Nihal Candan hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmişti! Yaptığı son hareket asıl bu milleti “hasta” etti! Tıkın şu kadını tekrar içeri

Uydurma delillerle hapse atılan 28 Şubat mazlumları cezaevinde çürürken popüler kültürün dayattığı fenomenler ve cuntacılar en ufak rahatsızlıkta adli tıp raporuyla bir bir tahliye oluyor. Aralarında Çevik Bir, Çetin Saner ve Hakkı Kılınç’ın yer aldığı çok sayıda cuntacı tahliye edilirken, geçtiğimiz günlerde de dolandırıcılıktan tutuklu yargılanan Nihal Candan isimli sözde sosyal medya fenomeni hasta olduğu gerekçesiyle salıverildi.